Los integrantes del dúo Antílopez.

Antílopez recala este sábado en Irun dentro de su gira de despedida

El dúo andaluz, referente de la canción de autor desenfadada, actúa este sábado en el CBA

Joana Ochoteco

Irun

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:04

Comenta

Antílopez recala en Irun dentro de su gira de despedida, con un concierto que tendrá lugar este sábado a las 21.00 en el Centro de Cultura y Creatividad CBA. Referente dentro de la canción de autor más desenfadada y canalla, el dúo andaluz conformado por José Félix López y Miguel Ángel Márquez se despide de los escenarios con la gira de su último álbum en conjunto 'Vida y Obra'. Son diez canciones que completan la original discografía del grupo y ponen el colofón musical a su carrera.

Las entradas para asistir al concierto pueden adquirirse en la web municipal, en la Oficina de Turismo o, si quedan localidades disponibles, en la taquilla del CBA desde una hora antes del inicio del acto. La entrada general tiene un precio de 16 euros, y la reducida, de 10,50 euros.

