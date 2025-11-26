La antigua Aduana de Irun da los primeros pasos hacia su rehabilitación

Iñigo Morondo Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:16 Comenta Compartir

La obra para rehabilitar la estructura y la envolvente (fachadas y cubierta) del antiguo edificio de la Aduana de Irun comenzó no hará ni un mes gracias a la financiación que llegó en su momento desde el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco. Este miércoles, la alcaldesa de la ciudad, Cristina Laborda, ha ejercido de anfitriona para la visita que ha realizado in situ el consejero del ramo, Denis Itxaso.

Sobre el terreno, Itxaso ha podido comprobar la magnitud del proyecto que, en esta primera fase y con un presupuesto de adjudicación de prácticamente 2,2 millones, se limita, y no es poco, al edificio cabecera, es decir al módulo de acceso y los dos bloques de baja más dos que conforman la fachada principal del singular inmueble y las pastillas de planta baja y aterrazamiento superior que se ubican a cada lado de la misma. Por de pronto, los pabellones adyacentes a la espalda del edificio no se encuentran incluidos en este primer plan de reforma aunque sí se metieron en la fase previa, acometida el pasado año, de limpieza, desescombro y saneamiento básico y está previsto afianzarlos en una posterior actuación que debería, si todo va según lo previsto, solaparse con la que actualmente está en marcha.

La rehabilitación actual incluye el edificio cabecera y próximamente se abordarán los pabellones. Morondo/Irekia

Laborda ha remarcado la importancia histórica de la antigua Aduana, tanto por el valor arquitectónico del edificio cabecera como por el simbolismo ligado a un concepto aduanero que «hace más de siglo y medio posibilitó un crecimiento exponencial de la ciudad». Ahora este lugar se ha etiquetado como punta de lanza de una nueva revolución urbana, la de Vía Irun, en la que el edificio de la antigua Aduana está llamado a convertirse en «el equipamiento público de referencia del Distrito Urbano Innovador aunando formación, emprendizaje e innovación, pero unido a la recuperación de la historia de la ciudad».

Itxaso ha asegurado que le ha resultado «emocionante visitar un lugar como éste, con toda la memoria que atesora, toda la historia que arrastra». Sobre todo por lo que tiene de conservar el recuerdo del pasado local combinándolo «con un proyecto, el de Vía Irun, que vengo siguiendo desde hace años porque es un ejemplo de transformación urbana sobre una zona vastísima y con una visión que, en este caso, va más allá de construir vivienda, donde prima la modernidad, coser la ciudad, generar nuevas oportunidades económicas... y hacerlo preservando la memoria».

La alcaldesa ha agradecido la aportación económica de casi 5 millones que aprobó el Gobierno Vasco y ha permitido arrancar esta fase de obra, acometer la anterior de limpieza y desescombro y cubrirá buena parte de las futuras actuaciones sobre el resto del conjunto. «Desde el Ayuntamiento tenemos el compromiso de ir recuperando y regenerando toda esta zona, unida a nuestro pasado y que es nuestra proyección de futuro. Es el proyecto de regeneración urbana más importante de Gipuzkoa y nos llevará años, pero queremos lanzar un mensaje claro en clave de recuperación progresiva» y, aludiendo a la 'teoría de los cristales' rotos, ha anunciado un esfuerzo en los años venideros por cambiar el actual aspecto degradado hacia uno que genere dinámicas positivas.

El consejero no ha dudado en señalar que no se trata de una operación «que una ciudad pueda llevar adelante por sí sola. La tiene que liderar el Ayuntamiento, pero tiene que reunir las voluntades de muchas otras administraciones. Desarrollar este planeamiento va a necesitar de muchos apoyos institucionales, muchos años, mucha fe, mucho liderazgo, muchos recursos económicos y de no cejar nunca en el empeño. Hoy me siento feliz porque es importante el paso que se está dando con esta rehabilitación». Itxaso ha comentado que «para llegar a este punto ha habido mucho trabajo de planificación, mucha gestión, mucha redacción de proyecto, mucha contratación... Y cuando por fin llegan las obras, cuando empieza a derribarse lo que ha de derribarse y a rehabilitarse lo que ha de permanecer, creo es cuando la ciudadanía comprueba que las cosas van en serio, que los planes se ejecutan, que hay un horizonte, que nos llevará mucho tiempo, pero que es un horizonte cierto que le permite a Irun soñar con una enorme transformación».