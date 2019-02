50 años de balón oval en la comarca Vergara, Aizpurua, Silanes, Camarero, Alberdi, Alegre, Galdos y Arrieta, en la presentación de los eventos del cincuentenario del rugby en la comarca. / F. DE LA HERA Txingudi Rugby Club celebra este año el cincuenta aniversario de su fundación | El club ha preparado un programa de actividades con el que quiere acercar el rugby a las dos ciudades I.A. Domingo, 3 febrero 2019, 02:14

«Nos reunimos una cuadrilla de amigos, compramos un balón y nos echamos a jugar a rugby», contaba Iñaki Alberdi en referencia a los inicios del Rugby Club Irun, después renombrado como Txingudi Rugby Club. «Se cumplen cincuenta años de aquello y ahora queremos celebrarlo».

Iñigo Camarero, jugador y directivo, reconoce que «Alberdi es quien mejor conoce la historia de este club y sigue trabajando por él, es el presidente. Me parece fascinante que pueda llevar 50 años y que siga así».

Para poner en marcha las actividades de las bodas de oro, además de la directiva actual se han involucrado otras personas que en su día tuvieron relación con el club. Es el caso de Judas Arrieta, quien explicó que «de chaval jugaba a rugby y cuando me fui a la Universidad lo tuve que dejar pero siempre he tenido amigos y conocidos que han seguido jugando. Hace un par de años me contactaron para el cartel del 'Beach rugby' de Hondarribia, a partir de ahí volví un poco a unirme con la gente del club y ahora estoy con los actos del cincuentenario. La ayuda que presto es para intentar devolver lo que me dio este club».

Escudo y camiseta nuevos

El artista ha diseñado el nuevo escudo del club y también una camiseta de juego que se presentará en agosto y con la que jugarán los aker beltzak. Ésta y un balón especial que tiene el escudo nuevo del club y los de los dos ayuntamientos se podrán adquirir a modo de recuerdo.

Para Arrieta, una de las cosas más importantes de estas bodas de oro es «hacer que el rugby esté en la ciudad. Los partidos se juegan en Plaiaundi y es difícil que la gente se acerque. Por eso hemos buscado formas de hacer que el rugby durante este año 2019 tenga una presencia mucho más importante en Irun y Hondarribia».

Habrá dos exposiciones, -del 14 de junio al 7 de julio en el Centro Cultural Amaia de Irun y en la segunda quincena de octubre en Arma Plaza en Hondarribia- en las que «de una forma didáctica y divertida se repasará el rugby y el club. Estamos buscando colaboración de gente que ha estado en el club pidiendo fotos. Queremos rescatar joyas, como aquella pegatina mítica que hubo. La exposición demostrará que estos cincuenta años han merecido la pena».

En cuanto a las actividades para acercar el rugby a la ciudad, Arrieta destacó «el mapa de comercios y la ruta de bares. Queremos implicar a 50 comercios e invitarles a que formen parte del aniversario, por un lado con un distintivo de apoyo y además con una exposición de escaparates para que el rugby tenga mucha más presencia. Y la ruta de bares será para saber dónde se pueden ver partidos de rugby en buen ambiente. Vamos un poco justos de tiempo para el Seis Naciones, pero lo impulsaremos para el Mundial de Japón».

También habrá dos días del club, «para que la gente recuerde o conozca que hay un club de rugby en la comarca». Serán el 15 de junio en la plaza San Juan de Irun con kalejira, hinchables, juegos y conciertos y el 14 de septiembre en Hondarribia con rugby-poteo en La Marina y kalejira hasta el restaurante Ardora donde se celebrará una comida de hermandad con cerca de 300 personas. No será la única comida, puesto que para el 23 de febrero se anuncia la de homenaje a los fundadores del club. Además, en fecha por determinar un Igande Sasoi de los que se celebran los domingos en la plaza del Ensanche estará dedicado al deporte del balón oval.

¿Partido de España?

En cuanto a las actividades deportivas, Iñigo Aizpurua detalló varios torneos que se van a disputar: «Habrá un campeonato de rugby touch de veteranos con equipos de Catalua, un torneo internacional de fútbol-7 y el campeonato femenino de Zazpiak Bat que se disputa cada dos años tendrá lugar en Irun. Además, estamos intentando organizar un partido de la selección española».

En esta última tarea está implicado Iñaki Vergara, vicepresidente de la Federación Española de Rugby. El irundarra apuntó que «siempre voy a estar agradecido al club, donde he tenido tantas vivencias, y también a los ayuntamientos, porque sin ellos sería imposible sacar adelante un deporte minoritario como el nuestro. Me parece un acierto el cambio de nombre que hizo el club, porque siempre ha habido muchos jugadores de Hondarribia que han aportado mucho».

Para Pedro Alegre, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Irun, «es momento para celebrar y para recordar. Los años 60 era una época en la que costaba iniciarse en cualquier deporte. No había los medios que hay ahora. Se cumplen cicnuenta años y ojalá vengan generaciones nuevas y mantengan el club y su espíritu tan familiar».

Su homólogo en el consistorio hondarribitarra, Juan Luis Silanes, felicitó al club «por los 50 años y por el calendario tan completo que habéis preparado». Y recordó que «los primeros entrenamientos fueron en la playa de Hondarribia y siempre ha habido muchos hondarribitarras en este club».