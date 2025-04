Ángel Martín regresa al formato íntimo con 'Nuevo Material'

X. DE LA LINDE GARCIA Irun. Jueves, 10 de abril 2025, 20:09 Comenta Compartir

Ángel Martín presenta mañana en el Amaia KZ su último espectáculo 'Nuevo Material', un monólogo en el que aborda desde su característico tono de humor los avances tecnológicos y las crisis existenciales cotidianas. La cita es a las 20.00 horas, con todas las entradas vendidas desde hace tiempo.

Tras su paso por Tolosa y Eibar, Irun es la tercera parada guipuzcoana de la nueva gira del cómico catalán. Tras cosechar un gran éxito con el espectáculo 'Punto para los locos', Martín vuelve a la carga con un monólogo de hora y media de duración en el que se adentra en la cotidianidad para hacer reír y reflexionar al público.

Estrenado el pasado mes de febrero en el Centro Niemeyer de Áviles, en 'Nuevo Material' Martín pone el foco en internet, al que acusó en una entrevista concedida a DV hace un mes de «oxidar el motor del cerebro» si no se utiliza de forma correcta.

A través del humor, el conocido humorista defiende su punto de vista de que hoy en día la gente «está muy asustada con lo que se puede o no se puede decir en las redes sociales» y alega que «se está acostumbrando simplmente a comunicarse a través de una línea».

Por ello, el cómico defiende más que nunca el formato que ofrecen los monólogos, que según él, dan la posibilidad de «desarrollar ideas y de ir mucho más allá» que un simple clip que «alguien le ha dicho que tienes que ver».

Reconectar con la esencia

Nacido en Barcelona en 1977, Ángel Martín comenzó en el mundo de la comedia hace unos 25 años en Paramount Comedy con la única expectativa de «divertirse». Tras destacar interpretando monólogos, el barcelonés saltó a la fama al copresentar durante cinco años el programa de La Sexta 'Sé lo que hicisteis...' junto con Particia Conde. Desde entonces, Martín ha participado y trabajado en numerosos proyectos en televisión, teatro, cine e internet, sin dejar nunca la comedia de lado.

La carrera del cómico se vio trastocada en 2017 tras sufrir un brote psicótico debido al consumo de drogas, lo que le llevo a permanecer ingresado en un centro psiquiátrico durante unas semanas. Lo vivido y aprendido durante aquellos días ha quedado recogido en los dos libros que ha publicado con su nombre: 'Por si las voces vuelven' y 'Detrás del ruido'. En 2023, el catalán volvió a subirse a los escenarios para tratar en clave de humor el tema de la salud mental con el monólogo 'Punto para los locos', con el que consiguió reunir a 12.000 personas en el Wizink Center de Madrid.

Con 'Nuevo Material', Martín regresa a espacios más íntimos y a lugares que no suele visitar, una decisión «muy consciente y medida» con la que pretende «reconectar» con la esencia de los monólogos: «La semilla está en los bares o recintos muy pequeños, y no me apetecía perder eso».