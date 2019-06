Ander Elosegi fue séptimo en el Campeonato de Europa en Pau Elosegi ha disputado seis finales de Europeos en los últimos siete años. / FOTOS: BAT BASQUE TEAM Joan Crespo y Klara Olazabal acabaron en el puesto duodécimo | Los tres se pierden el Campeonato de Euskadi del domingo porque tienen Copa del Mundo en Londres I.A. IRUN. Viernes, 7 junio 2019, 00:17

El canal de aguas bravas de Pau acogió el Campeonato de Europa de slalom, una cita en la que la Sociedad Deportiva Santiagotarrak contó con tres representantes y obtuvo buenos resultados.

El mejor puesto fue el séptimo logrado por Ander Elosegi, que una vez más entró en la final, como había hecho en las cinco ediciones anteriores a la del año pasado, cuando no participó.

Esta vez el irundarra fue de menos a más. No acertó en la primera manga y necesitó la repesca para entrar en la semifinal. En ella, el canoista marcó el tercer mejor tiempo, aunque fue séptimo por una penalización. Fue también el puesto que firmó en la final, a cuatro segundos del podio y a seis del oro.

Elosegi aseguró estar «muy contento. Una vez en la final tenía ilusión de luchar por las medallas, pero se ha visto que los más fuertes han sido superiores. Mi rendimiento ha sido bueno, me siento en buena forma y estoy satisfecho con lo que he hecho. Este séptimo puesto me da confianza para esta temporada importante y para el objetivo de conseguir la plaza olímpica en el Mundial en septiembre».

Crespo y Olazabal

Los duodécimos puestos que firmaron Joan Crespo en K-1 y Klara Olazabal en C-1 suponen sus mejores clasificaciones en un Campeonato de Europa y, al igual que en el caso de Elosegi, les sirven para clasificarse igualmente para el Campeonato del Mundo que se celebrará a finales de septiembre en La Seu d'Urgell.

Crespo se paseó por la cuerda floja, porque pasó el corte por 34 centésimas y entró en la final por medio segundo. Estar en la final era el objetivo principal y finalmente el donostiarra ocupó esa duodécima posición. Explicaba que «en una final hay que darlo todo y así lo hice, aunque luego no salió del todo bien. Aunque hice una buena bajada, tenía dos toques y otro fallo. Estoy contento con el rendimiento en este Europeo y con ganas de seguir adelante».

Por su parte, Klara Olazabal necesitó la repesca para superar la primera ronda y en la semifinal rozó la clasificación entre las diez primeras. Acabó duodécima y «con un sabor agridulce. Estoy muy contenta de haber conseguido mi mejor resultado en un Europeo pero por otro lado con un poco de rabia por un fallo gordo que no me ha dejado entrar en la final».

Campeonato de Euskadi

Estos tres piragüistas serían de los favoritos para el Campeonato de Euskadi que se va a celebrar este domingo precisamente en Pau, pero no podrán competir por estar viajando hacia Londres, donde el siguiente fin de semana afrontarán una prueba de la Copa del Mundo en el canal que albergó las pruebas de slalom en los Juegos Olímpicos de 2012.

En esta ocasión, el equipo de aguas bravas de la Sociedad Deportiva Santiagotarrak estará formado por 25 deportistas que competirán en embarcaciones individuales. Nueve de ellos conformarán tres patrullas de tres embarcaciones cada una