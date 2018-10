Ander Elosegi se quedó sin final del Mundial por 32 centésimas Ander Elosegi y Joan Crespo representaron a Santiagotarrak en el Mundial de Brasil. / BAT BASQUE TEAM Joan Crespo en K-1 ocupó el trigesimoquinto puesto en la cita de Brasil I.A. IRUN. Miércoles, 3 octubre 2018, 00:58

Ander Elosegi y Joan Crespo en el agua y Xabi Taberna y Ander Díez como entrenadores fueron los representantes que tuvo la Sociedad Deportiva Santiagotarrak en el Mundial de aguas bravas. El año pasado decenas de irundarras se desplazaron a Pau para ver esta competición pero en esta ocasión era en Brasil y hubo que seguirlo por internet o por esas retransmisiones tan diferidas de Teledeporte (un día a la 1.45, otro a las 6.00...) en las que los comentarios técnicos los puso otro irundarra, Ekhi Díez.

Después de haber entrado en finales de cuatro de los últimos siete mundiales, Ander Elosegi se quedó sin ella por un puesto y por 32 centésimas. Empezó bien el canoísta, con un decimotercer puesto en la clasificatoria, a 4''11 del mejor tiempo. En la semifinal era el más rápido en los dos cronos intermedios y cuarto al final, pero quedaban doce más por bajar y fue perdiendo posiciones hasta acabar en esa cruel undécima, que le dejaba sin final por solo 32 centésimas.

Elosegi reconoció que «la bajada en general no fue muy buena. Arriba ni tan mal, pero abajo he notado que me faltaba algo físicamente y he perdido tiempo. Viéndolo tan cerca y sabiendo que podía entrar... una pena».

Por su parte, Joan Crespo también empezó con brío, con un decimotercer puesto en la clasificatoria, a 3''72 del primero. En la semifinal, pagó la dureza del circuito con el puesto 35, a siete segundos de poder entrar en la final.

El kayakista de Santiagotarrak aseguró estar «satisfecho con la competición. Hubo un par de fallos, un un par de toques que me dejaron lejos. Pero el rendimiento y el trabajo durante la temporada ha sido bueno y el enfoque que estamos dando a la competición me está ayudando a progresar».

Con el Mundial de Brasil acaba la temporada y en la siguiente destaca el hecho de que el Europeo (en junio en Pau) y el Mundial (en septiembre en La Seu d'Urgell) serán 'como en casa'.