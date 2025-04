Ander Elosegi deberá esperar para sus cuartos Juegos Olímpicos

I.A. IRUN. Viernes, 3 de abril 2020, 00:17 | Actualizado 08:11h. Comenta Compartir

Antes de que nuestro mundo se convirtiera en algo parecido a una película catastrofista, la lista de posibles olímpicos bidasotarras en Tokyo'2020 la conformaban Julen Aginagalde, con muchas posibilidades en una selección española de balonmano que ya está clasificada, la vallista Teresa Errandonea, que está limando centésimas al reloj y acercándose al objetivo, el tirador Juanjo Aranburu, quien también tenía pruebas por delante para clasificarse, y la piragüista Klara Olazabal, que este mes en Londres debía dilucidar la plaza de C-1 slalom con la catalana Nuria Vilarrubla.

Esos eran aspirantes y lo siguen siendo para el verano de 2021, cuando se disputará la cita olímpica, mientras que el único confirmado hasta el momento era Ander Elosegi, en la que iba a ser su cuarta participación consecutiva.

En los días previos al anuncio del aplazamiento, el piragüista de Santiagotarrak veía clara esa opción pero, por si acaso, había empezado a entrenar en su casa. Contaba entonces que «viendo lo que está pasando en el mundo, no pienso tanto como deportista ni como clasificado para los Juegos Olímpicos, sino como persona».

Cuando se confirmó la noticia, apuntó el canoista que «es lo mejor para todos, lo más lógico. El deporte ha pasado a un segundo plano, lo importante es la salud».

Clasificado, ¿o no?

Para lograr el billete para los Juegos Olímpicos se debían dar dos circunstancias. Por un lado, ser el mejor de la selección española en determinadas pruebas disputadas a lo largo del 2019. Y, por otro, que él o algún otro piragüista de la selección lograra la plaza en el Mundial de La Seu d'Urgell el pasado mes de septiembre.

Elosegi hizo doblete, porque ya llegó al Mundial con ventaja sobre Miquel Travé y además en La Seu consiguió la medalla de plata, el mejor resultado de su carrera. Ahora no hay duda de que España tendrá un C-1 en Tokio pero no es definitivo que sea Elosegi quien lleve ese barco. Cuenta el irundarra que «no sé lo que va a pasar. Teóricamente la plaza es mía, pero en esta situación tan extraña puede pasar cualquier cosa. Desde que me mantengan la plaza hasta que se abra un nuevo proceso de selección. Ya veremos, habrá que esperar».

Mientras tanto, Elosegi sigue con el confinamiento en su casa de Irun, donde «gracias a la ayuda de la Federación Española y de BAT Basque Team he conseguido algo de material para poder entrenar. Tengo unos aparatos para hacer unos ejercicios, una colchoneta y un ergómetro, que en slalom no solemos utilizar mucho pero que ahora viene bien».

El piragüista de Santiagotarrak, que fue cuarto en Pekín'2008, repitió posición en Londres'2012 y acabó octavo en Río'2016, pasa el confinamiento «intentanto mantener una rutina. Por la mañana suelo hacer bici sobre el rodillo, viendo alguna serie. Y por la tarde hago ergómetro, flexiones, abdominales...».

El caso de Joan Crespo

Como hemos comentado, también Klara Olazabal tiene opciones de clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokyo y un tercer integrante de Santiagotarrak también está en esa pelea.

Se trata del donostiarra Joan Crespo, quien debería poder luchar por la plaza de K-1 igual que Olazabal en abril, aunque la Federación Española no le iba a permitir hacerlo. Aunque Crespo tiene derecho a ello, desde Madrid habían decidido darle la plaza al segoviano David Llorente.

Crespo, de la mano de la Federación Vasca y de BAT Basque Team, iba a impugnar la decisión y uno de sus mayores problemas podía ser la falta de tiempo. Ahora, con un año más hasta Tokyo, quizás el donostiarra tenga más opciones de seguir peleando por el sueño olímpico.