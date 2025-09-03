Análisis, revisión y ampliación a futuro del nuevo sistema

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

«A medida que vayamos incorporando solicitudes de la ciudadanía y tengamos más información y más detallada, podremos ir afinando el modelo», explicó Irati Tranche. «Cuanta más gente presente la solicitud, más podremos ajustarlo a la realidad».

El techo de cada tramo es clave en el sistema. «En algún punto hay que poner la frontera, pero si vemos que estamos dejando de bonificar a decenas de familias por unos pocos euros, tendremos que corregirlo para el siguiente año», apuntaba Alzaga. «Por eso también es importante para nosotras que personas que están en el tramo 4 presenten la solicitud».

El modelo se quiere llevar a otros servicios, «pero el trabajo que ha hecho el área es inmenso. Hay que ir poco a poco, con pasos firmes que nos eviten problemas por haber corrido demasiado. A medida que vayamos consolidando el modelo en estos servicios iremos ampliándolo a otros».