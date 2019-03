Anaka-Puiana está de estreno

Los trabajos para habilitar el nuevo espacio social de Anaka-Puiana acaban de terminar. Tras seis meses de obras y una vez instalado el mobiliario, la Asociación de Vecinos del barrio celebró ayer una concurrida jornada de puertas abiertas. La convocatoria fue un éxito, por lo que el presidente de la A VV, Txomin Gutiérrez, recibió decenas de felicitaciones. «Ya me gustaría a mí que viniera tanta gente a las asambleas de barrio, que siempre vienen de 11 a 15 personas con 7.000 vecinos que somos», decía Txomin, medio en broma medio en serio.

El caso es que el local, de 288 m2 útiles y situado en la plaza Embajador Pedro de Arístegui, se quedó ayer pequeño ante la visita de tantos vecinos. Casi todos le dieron el visto bueno, sobre todo los mayores, que llevaban mucho tiempo esperando su apertura. A partir de mañana, el nuevo centro social de Anaka-Puiana estará operativo.

El local tiene su entrada principal por la avenida de Letxunborro, en la rotonda y dispone de tres accesos más en la plaza Pedro de Arístegui. Está distribuido en dos espacios, diferenciados por su uso. Uno de ellos, con una superficie útil de 160 m2, será ocupado por la A VV. El otro, de 128 m2 útiles, es el local social desttinado a las personas mayores, que abrirá de lunes a viernes, de 16.00 a 20.00 horas y en el que se desarrollarán diferentes actividades.

Txomin Gutiérrez Presidente de la A VV «Estoy muy contento con la apertura del local. Ha tardado un poco pero después de muchos años, por fin se ha hecho realidad. En Anaka hay mucha gente mayor, que estaba pidiendo esto a gritos. Ahora ya ha llegado. Hay que mirar al futuro, utilizar el centro y disfrutarlo». Noelia Arenas Dinamizadora del local de mayores«El local de mayores va a ser un espacio plural y diverso, en el que vamos a hacer diferentes actividades, como entrenamiento de memoria e informática. Iremos viendo los posibles talleres, en función de los intereses de los usuarios. Espero que estén a gusto y les animo a acercarse al centro».Paulina Cámara Vecina y usuaria«Suelo ir al centro de mayores de Luis Mariano y al del barrio San Miguel y también he colaborado en las actividades que se hacen, pero soy vecina de Anaka. Desde el lunes ya puedo venir aquí y eso está bien, me pilla más cerca. Suelo jugar a las cartas, al bingo, a lo que sea... Me lo paso bien». Carmelo Ulacia Vecino y usuario«El local está bien, pero faltan algunas cosas. El proyector que se ha puesto, creo que no es suficiente y haría falta algún otro ordenador portátil para dar clases. Por lo demás, está muy bien de espacio. Espero que las cosas que faltan las vayan trayendo, porque la en la asociacion hay ganas de trabajar».