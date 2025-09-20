Ana Eguiazabal impartirá un taller a lo largo de este otoño

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:32 Comenta Compartir

También con el apoyo de la Diputación, Txingudiko Elkarte Feminista ha organizado el taller 'El arte de clown como camino', que será impartido por Ana Eguiazabal. Las sesiones se celebrarán en la sala 2 de Palmera Montero en octubre (días 8, 15, 22 y 29), noviembre (5, 12, 19 y 26) y diciembre (3 y 10).

Ana Eguiazabal explica que este taller permitirá a las participantes «transformar su actitud frente a las dificultades a través de dinámicas activas, escénicas y el humor». Además, será un espacio en el que encontrarán «un lugar para compartir, reflexionar, descubrir, sentir, sorprenderse, y sobre todo jugar y reír».

Las inscripciones pueden realizarse a través de las redes sociales de Txingudiko Elkarte Feminista o por teléfono, llamando al número 617 800 658 o al 644 156 147.