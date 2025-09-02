Un amplio abanico de escenarios en los que formarse, reconocerse y crecer

I. M. IRUN. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

Algunas de las personas que impartirán los talleres y cursos de la Escuela de Empoderamiento y la Escuela Feminista acompañaron la presentación del contenido de ambos programas. Sus intervenciones sirvieron para evidenciar que detrás de los títulos de los talleres y cursos hay realidades personales y objetivos claros que pretenden impulsar en las asistentes a las sesiones valores formativos y de autoconocimiento. Siempre hay una vocación de crecimiento personal en diferentes claves, tanto si es con herramientas prácticas para el día a día (desde la búsqueda de empleo hasta una mejor alimentación) como para cuestiones de otra índole como un mejor conocimiento de la realidad queer o el uso del cómic para «contar tu historia, tu experiencia con la capacidad que da esta disciplina para darle la vuelta y cambiar la narrativa», en palabras de Teresa Castro, ilustradora «y activista por los derechos de las mujeres y las personas LGTBI», se definió.

Junto a ella compareció Sandra Piñeiro, ex remera que llevó a un libro el sufrimiento que pasó por culpa de su trastorno alimenticio y cómo esa experiencia le llevó a ofrecerse a quienes atraviesan ahora ese erial o uno similar. Sonia Ruipérez es una modista irundarra que ha convertido los talleres de costura (con base ecologista, además) en un punto de encuentro para tejer redes y crear climas de confianza entre distintas generaciones. Nerea Almazán es «psicóloga y activista feminista y queer» que promoverá encuentros para mostrar que «en la realidad queer hay mucho aprendizaje para la sociedad».

Amanda Neira, de Erroak Sartu, es orientadora sociolaboral y sus talleres irán en esa línea pero dirigidos «a mujeres que no han tenido contacto con la búsqueda de empleo». También estuvo Isabel Allende Robredo, de Crecer Juntas, que reivindicará que las mujeres «tenemos que aprender a pedir, incluso a nosotras mismas, porque tendemos a ponernos en última instancia».