Amigos y familiares rendirán homenaje a Txema Cariñena en el Amaia

El Centro Cultural Amaia acoge mañana un concierto muy especial que servirá para rendir homenaje al músico irunés Txema Cariñena, fallecido en accidente de tráfico en noviembre del año pasado. 'Escuchar(le)', el nombre del recital, arrancará a las 20.00 y reunirá sobre el escenario a amigos, familiares y personas llegadas desde lugares como Mallorca, Valencia, Sevilla o Madrid, donde desarrolló gran parte de su carrera profesional. Las personas interesadas en asistir pueden conseguir su invitación de manera gratuita en la web municipal, en la oficina de turismo de Luis Mariano o mañana en taquilla, desde una hora antes, siempre y cuando hayan disponibles.

Alrededor de 125 músicos pisarán este sábado el escenario del Amaia, entre los que se encontrará Carlos Martínez, amigo de Txema que ha trabajado en la organización del evento. Explica que será un espectáculo atípico porque «el público está acostumbrado a escuchar conciertos de un único estilo. En este va a haber de todo: desde música clásica, con composiciones del propio Txema, temas de musicales, que eran su gran pasión, o rap». Este último de la mano del rapero Arché, que «triunfa en Spotify con temas en los que el fondo de música, la improvisación, es de Txema».

En cuanto al repertorio de este sábado, el primer tema que se presentará será el 'Danzón', la obra «que más le gustaba y enseñaba a todos sus alumnos»; la segunda será 'Lacrimosa', «un número que compuso para el musical 'Judas'», y la tercera 'La noche del 5': se trata de un tema inédito de Cariñena que no estaba escrito, «solamente grabado en piano. A partir de esa grabación hemos sacado las partituras para coro. Era un tema que estaba componiendo para sus niñas sobre la víspera del día de Reyes. Él era muy de navidades», detalla Carlos Martínez.

El programa, que incluye temas reconocibles por el gran público de Hombres G, Mecano, Antonio Orozco o The Beatles, con arreglos de Cariñena, concluirá con una pieza del musical 'El Fantasma de la Ópera', de cuyo elenco formaba parte el homenajeado en el momento de su fallecimiento. El coro Ametsa y el Xarmanta de Hondarribia participarán en la cita.

«En tu pueblo no te conocen»

El organizador del concierto de este sábado habla con orgullo de Txema Cariñena, al que describe con el concepto de «músico global. Siempre he admirado de él que tras estudiar música tenía claro qué hacer con veintitantos. Con una mano delante y otra detrás, se marchó a Madrid a buscarse la vida y lo consiguió».

Martínez destaca que su amigo compuso el musical 'Judas', «palabras mayores», y que además ha sido «director de orquesta, ha escrito música para cortos y también era capaz de adaptar cualquier arreglo de un tema a la formación que tuviera disponible». En su faceta como docente, pertenecía a la Escuela Municipal de Música de Rivas-Vaciamadrid, donde era profesor desde el año 2000 y coordinador desde 2012.

Carlos desvela conversaciones con Txema en las que le decía que «estás haciendo cosas grandes y en tu pueblo no te conocen. Cuando pasó el accidente», apunta, «tuvimos claro que teníamos que hacer algo para que Irun supiese de su música. Queríamos ofrecer a la gente la oportunidad de conocer a un vecino de la ciudad que se había marchado a Madrid y había hecho cosas interesantes allí». Centrándose en la vertiente humana, Carlos Martínez recuerda que Txema «era un tipo enorme de 130 kilos, pero era todavía más grande como persona. Tenía una faceta solidaria que desarrollaba con galas en las que recaudaba fondos para la Asociación Nupa y la Asociación Española contra el Cáncer, y también tenía el proyecto Hospi-ratón, con el que montaba conciertos para niños y niñas hospitalizados».

Carlos resume el carácter de su amigo afirmando que «siempre estaba haciéndote reír. Se metía en mil jaleos y proyectos y nunca veía un problema. Donde los demás nos ahogábamos en un vaso de agua, él encontraba solución».