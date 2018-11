Amaya Cendoya, con tres finales, fue la mejor del Bidasoa XXI en el estatal I.A. IRUN. Viernes, 23 noviembre 2018, 00:18

El Bidasoa XXI es consciente de que el Campeonato de España absoluto de invierno no suele ser el evento más propicio para lograr grandes resultados, dada su ubicación tan temprana en el calendario. La cita de Barcelona no fue una excepción y la expedición bidasotarra, en la que no pudo estar la recién incorporada Duane da Rocha, volvió sin medallas.

La más destacada fue una excelente Amaia Cendoya, que rozó la medalla en los 50 mariposa, con su quinta plaza, además de disputar las finales B tanto en 50 como en 100 libres y de acabar en el puesto 21 en 100 mariposa, todo ello con buenas marcas.

La otra baza importante era Oskitz Aguilar, que comenzó a buen nivel con 1'49'' en la primera posta del 4x200 libres, pero en el resto de pruebas no mantuvo ese tono, acusando que esta era su primera competición del año, y se tuvo que conformar con la 17ª plaza del 100 libres, la 26ª del 200 libres y la 31ª del 50 libres, sin entrar en finales. Otro nadador que se quedó cerca de las finales fué Ion Mugika, pero curiosamente en los 200 espalda (19º) prueba menos habitual en él, siendo además 22º en 100 estilos y 19º en 50 espalda. Maialen Saez también se quedó cerca en los 200 libres con su 24ª plaza, siendo 36ª en 100 libres.

La participación bidasotarra en el estatal de invierno se completó con Aritz Aguilar, Unai Arruabarrena, Xabier Aguilar, Gorka Olaizola y Maddi Fernández. Además, los chicos compitieron en cuatro de las cinco pruebas de relevos.