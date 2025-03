Maridaje y cocina en miniatura

Cocina en miniatura y cata vertical, es la última cita especial de la mano del Restaurante Félix Manso de Irun. Una cata vertical es un ... tipo de cata en la que se degustan el mismo vino, pero perteneciente a diferentes añadas o cosechas de la bodega. Un tipo de cata que, por lo general, se realizan con vinos de gran calidad,

En Ibarla, a unos 20 minutos a pie del Ayuntamiento de Irun se encuentra Felix Manso Ibarla, un restaurante ideal para cualquier tipo de celebración y que además suele sorprender con sus propuestas. En esta ocasión ha sido cocina en miniatura, como explican desde el restaurante, «el arte de comer en 2 ó 3 bocados, obras de arte».

En esta ocasión asistieron a la cena especial Iñaki García, Irene Sanzberro, Javier Fraile, Maribel de Lama, Cris Olivero y Francis Martiarena, Alberto Santiago, Mª Luisa Behobide, J. Luis Olazabal, José Ignacio Celeya y Merche, Juan M. Paule e Isabel Gonzalez, Samuel Piron y Celine Corrignan, Joseba Garcia y Merche Urchegui, Adela Michelena y Juantxo Elosegui, Raúl Gomez, Endika Etxaide, Lander Sein y Aitziber Telletxea, Carlos Rio y Teresa Santamaria. Todos completaron las plazas de las dos salas.

Felix Manso cuenta con numerosos premios, ya que es un tipo de cocina que le ha apasionado siempre. «Es el primer evento que realizamos con la cocina en miniatura como protagonista y gustó tanto la experiencia que en breve organizaremos más», explican. Enseguida se completaron las plazas y hubo clientes que no pudieron acudir, «así que anunciaremos otro evento pronto».

Los vinos fueron «expectaculares, el maridaje perfecto». No faltaron las sonrisas ni el buen ambiente entre todos los asistentes, quienes se mostraron sorprendidos en cada plato presentado por Félix y Sonia.

El equipo Felix Manso Ibarla está compuesto por Félix Manso, Sonia Garcia, Estitxu Etxegoien, Yuri Caliel, Antonio Hermeterio y Begoña Aramburu.

En cuanto a la Bodega Matarromera, estuvo representada por Carlos Rios.

En cuanto al menú de esta cena especial de cocina en miniatura, Félix sorprndio comenzando por foie, pan de mantequilla, mermelada de melocotón, frutos secos y flores silvestres para continuar con bola de maiz, queso, salsa vizcaina y antxoa, una cremita de coliflor, huevo termal y alcachofa. La cena siguió con vieira, uvas fermentadas y escabeche y también con presa ibérica especiada, crema de patata, salsa teriyaki y tomate pera fermentado. De postre la propuesta fue tatín de manzana y helado de queso Idiazabal.

En cuanto alos vinos, la cata estuvo compuesta por Win espumoso Verdejo, CM Verdejo fermentado 2018, CM Matarromera 2019 DO Ca.Rioja, CM Finca Valdehierro 2015 DO Cigales, CM Finca Valmediano 2016 DO Toro y Matarromera crianza 2020.