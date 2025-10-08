Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
La gran familia de Aduana Elkartea se reunió el sábado para celebrar su fiesta anual. FERNANDO ROJAS

Los Aduaneros se van de fiesta

Un año más, siguiendo la tradición, los vecinos de Aduana Elkartea se han reunido en torno a una comida de hermandad en su fiesta anual

Alicia del Castillo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:26

Comenta

Cita habitual en la agenda otoñal de Irun es la fiesta que organizan los Aduaneros, los socios de Aduana Elkartea. En esta ocasión la cita ... tendía lugar el pasado sábado, día 4, y antes de la comida de hermanda no faltaba un aperitivo para todos los vecinos en el Bar Colón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

