Los Aduaneros se van de fiesta

Cita habitual en la agenda otoñal de Irun es la fiesta que organizan los Aduaneros, los socios de Aduana Elkartea. En esta ocasión la cita ... tendía lugar el pasado sábado, día 4, y antes de la comida de hermanda no faltaba un aperitivo para todos los vecinos en el Bar Colón.

Organizada por la Comisión de Aduaneros, la comida anual servía a los presentes un menú a base de espárragos de Navarra dos salsas, mousse de pato, croquetas de marisco, langostinos flambeados, codillo de cerdo en su salsa con puré y pimientos y milhojas con helado todo ello regado con crianza Glorioso, rosado de Navarra, blanco Rueda y sidra, además de café, infusión y una copa.

Si algo caracteriza a Aduana Elkartea es que se trata de una sociedad muy familiar, integrada principalmente por personas que han nacido y crecido o que, por distintos motivos, han estado muy vinculadas a la calle del mismo nombre, a la Calle Aduana. Muestra de ello es que la mayor parte de las plazas de cupo las ocupan los socios fundadores, mientras que las restantes pertenecen a algunos de sus hijos y a alguna nueva incorporación.

La comida anual es una cita imprescindible en su calendario, pero además realizan distintas colaboraciones con las sociedades hermanadas y otras entidades, que son parte de las señas de identidad de esta sociedad solidaria y comprometida con su entorno.

En total, respondieron a la jornada alrededor de 40 personas, que celebraron el encuentro «en un ambiente inmejorable».

A la cita de este año pudieron acudir los Aduaneros Shole Aguirre, esposa de Koldo Salinas; Andrés Amilibia, ayudante, Milagros y Lourdes Apestegui, Begoña Arandia, Arantza Arzal, Idoia Bengoetxea, del famoso Bar Amaya; Sonia, Agustín y Maite Bengoetxea, Agustín Camarero, Iñaki Campos que también fue ayudante, Maribel De Lama, Rafa y Álvaro Del Val, hermanos, organizadores y cocineros que en todo momento estuvieron pendientes del resto de participantes y que contaron con la ayuda inestimable de algunos socios como cocineros y ayudantes; Javier Fraile, ayudante, Paco Gamon, Dori Garcia, esposa de Isidro Sánchez, Anabel Gordo, de Ultramarinos Gordo, Cristina Gordo, Tomás Hernández, María González, esposa del anterior, Kuko Iglesias, también ayudante; Kaito Iglesias, cocinero, Sagrario, María José y Felipe Igoa, este último, también cocinero; Karmele Jimenez, Ana, Juan y Miguel Martínez Areta, Julio Ochoa, Vidal Ogallar, Javier y Fernando Oroz, Juan Mª Peña, Jaime Perez, ayudante, Fernando Rojas, que sacó las fotografías, Marisol Borreguero, esposa del anterior, Koteto, Román y Carlota Sagues, Koldo Salinas de pastelería Brasil e Isidro Sanchez.

En el último momento no pudo asistir Javier Hazen.

La lista de 'aduaneros' continúa, pero cada año hay alguno que no puede acudir y a los que se echa de menos. Porque se trata de una jornada familiar en la que recordar y compartir momentos.

Todos esperan poder seguir celebrando esta cita, ineludible para ellos, cada año, y pasar, de esta manera, una grata jornada en compañía de vecinos y amigos de una calle con personalidad, la de la Aduana.

No hay que olvidar que la primera reunión tuvo lugar en 2012. Desde entonces, tienen la cita otoñal marcada en rojo en el calendario porque esta fiesta les da la oportunidad de reencontrarse con gente a la que apenas ven, así como de revivir tiempos pasados.