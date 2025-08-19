Alde Zaharra San Juan reclama al Ayuntamiento mejoras en el cuidado de la ermita de Santa Elena

M.A.I. IRUN. Martes, 19 de agosto 2025, 20:58 Comenta Compartir

Alde Zaharra San Juan Auzo Elkartea ha hecho público su descontento con el mantenimiento de la ermita-museo de Santa Elena. La asociación vecinal de la Parte Vieja asegura que en 2023 y 2024 remitieron sendos escritor es al Ayuntamiento advirtiendo de problemas de mantenimiento en ese edificio que forma parte de la primera línea del patrimonio histórico edificado de la ciudad.

Según explicó el presidente de la entidad, Koldo Susperregi, «solicitamos que se tomen medidas urgantes, para solucionar definitivamente la entrada de palomas» al interior de la ermita», alertando de que «sus excrementos» están significando un evidente «deterioro en el propio yacimiento y en las tallas» que se encuentran en el interior.

Susperregi aseguraba que después de dos años de solicitud formal, a la vista de que no se ha actuado sobre el problema, «esta vez hemos decidido hacerlo público para ver si así conseguimos que se solucione de una vez porque después de dos años de peticiones esto sigue exactamente igual». Por las fiestas del barrio, la asociación organiza una misa en la ermita cada mes de agosto.