Alde Zaharra San Juan anuncia que no habrá tamborrada en las fiestas del barrio

IrunAlde Zaharra San Juan anuncia que no habrá tamborrada en las fiestas del barrio
M. A. I.
Lunes, 11 de agosto 2025, 20:46
Alde Zaharra-San Juan Auzo Elkartea ha informado de que «este año no se llevará a cabo la tradicional tamborrada debido a la falta de ... recursos económicos, entre otros factores. Somos conscientes de la importancia de este evento para nuestro barrio y nos duele tener que tomar esta decisión». La asociación ha comunicado que tampoco habrá concierto de la Banda de Música Ciudad de Irun en las fiestas «porque no nos ha tocado en el sorteo realizado por el Ayuntamiento». Sí ha confirmado la misa en la ermita y la entrega del 'Txapelaundi Saria', el sábado 16 de agosto. La asociación espera retomar la tamborrada el año que viene.
