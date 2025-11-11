Alcampo consolida su apuesta en Irun con una inversión de 8 millones de euros

E. PRIETO IRUN. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

En un contexto de reestructuración que ha incluido el cierre de varios establecimientos a lo largo de la península, Alcampo ha redoblado su apuesta por Irun con una inversión superior a los 8 millones de euros que se ha traducido en una profunda renovación de la instalación. Desde la marca explican que esos trabajos comenzaron paulatinamente el pasado mes de febrero y que, a falta algunos retoques en estancias interiores como el almacén, ya se pueden dar por concluidos tras cuatro o cinco meses especialmente intensos.

Para escenificar el fin de esos trabajos ayer tuvo lugar en el hipermercado irundarra una visita institucional con diferentes autoridades que pudieron comprobar en primera persona las renovaciones que se han acometido. Al acto acudieron varios representantes de la marca encabezados por el director general, Carlos Pedreira, la alcaldesa Cristina Laborda, el director de Política Alimentaria del Gobierno Vasco, Iker Iglesias, la primera teniente de alcaldesa Nuria Alzaga o el director de Hazi, Raimundo Ruiz, entre otros.

Tras ese reconocimiento del terreno, tuvo lugar una ronda de intervenciones que comenzó Patxi Echeveste, director de hipermercado de Alcampo. «El objetivo es ofrecer un espacio de compra más cómodo, moderno, eficiente y sostenible», resumió sobre las obras realizadas. Éstas han incluido, entre otras zonas, la renovación de mostradores, la incorporación de una panadería o un córner de platos preparados. Además, se ha instalado «una nueva central de frío de última generación que reduce el consumo».

27 años en la ciudad

Pablo Jiménez, director territorial de Alcampo, se centró en el factor humano, apelando al «alma de la tienda», las 260 personas que cada día trabajan en el supermercado y a los 256 proveedores con los que la firma guarda relación en el País Vasco. «Creemos firmemente en apoyar a los productores locales», expresó.

Hasta el centro comercial Txingudi también se acercó Iker Iglesias, director general de Política Alimentaria del Gobierno Vasco, que agradeció a la dirección de Alcampo «que se invierta en Euskadi». Iglesias puso en valor el producto local, sinónimo de «frescura, menor huella de carbono y trazabilidad. Saber qué estamos comiendo y de dónde viene es muy importante», manifestó el representante autonómico.

La última en tomar la palabra fue la alcaldesa Cristina Laborda, que echó la vista atrás para recordar los 27 años de Alcampo Irun, «compromiso de la marca con nuestra ciudad». La primera edil subrayó «la fuente de generación de empleo importante, con puestos de trabajo estables y de calidad» que la marca francesa ha proporcionado en este tiempo.

Laborda hizo referencia a la «renovación de la zona de productos frescos, que es sin duda un respaldo claro por el kilómetro cero, por la economía de proximidad y por los productores de la zona».

El acto concluyó con una foto de familia y un posterior lunch para todos los presentes que incluyó una tarta enorme.