La alcaldesa felicitó al grupo KV por su paso por el mundial de hip hop

La alcaldesa, Cristina Laborda, y la primera teniente de alcaldesa y delegada de Cultura, Nuria Alzaga, han visitado esta semana la academia de baile Pauso- ... K Dance Studio, situada en la avenida Euskal Herria, 20, para felicitar en primera persona al grupo de baile 'KV', formado por alumnas de Pauso-K y que se quedó a las puertas de las semifinales de la competición internacional de baile World Hip Hop Dance Championship, celebrada del 26 de julio al 2 de agosto en Phoenix, Arizona, en Estados Unidos.

Laborda felicitó a las componentes del equipo y destacó «el trabajado admirable» que realiza Pauso-K en el fomento y la formación de la danza en la ciudad: «Irun se ha convertido en una gran cantera de bailarinas y bailarines que triunfan por todo el mundo y muestra de ello es el grupo KV, formado por alumnas de Pauso-K, que ha conseguido hacerse hueco en el campeonato mundial de hip-hop».

El equipo, formado por Aiora Borda, Amaya Andrino, Celia Penagos, Elaia Lazkano, Iraila Sáenz, Izadi Santamaría, Lucía Dorado, Luna Burguera y Nora Taus, todas con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, ha sido el único grupo de baile en Euskadi que ha conseguido quedarse a las puertas de la semifinal mundial en esa categoría y el único representante del Estado en la edición de este año de este prestigioso certamen de baile.

Las jóvenes aseguraron a las representantes municipales que haber podido bailar en una competición así es «un sueño hecho realidad» y resaltaron que conseguirlo no ha sido fruto de la casualidad, sino el resultado de «muchas horas de trabajo y disciplina». Una dedicación infinita que da sus frutos y se transforma en éxitos de nivel mundial, como en este caso. El equipo ya está trabajando para presentarse a futuros campeonatos.