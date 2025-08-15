Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Las bailarinas de KV con Nuria Alzaga y Cristina Laborda en Pauso-K.

Irun

La alcaldesa felicitó al grupo KV por su paso por el mundial de hip hop

Las bailarinas de Pauso-K Dance Studio realizaron un gran papel y se quedaron a las puertas de las semifinales

M.A.I.

Viernes, 15 de agosto 2025, 20:54

La alcaldesa, Cristina Laborda, y la primera teniente de alcaldesa y delegada de Cultura, Nuria Alzaga, han visitado esta semana la academia de baile Pauso- ... K Dance Studio, situada en la avenida Euskal Herria, 20, para felicitar en primera persona al grupo de baile 'KV', formado por alumnas de Pauso-K y que se quedó a las puertas de las semifinales de la competición internacional de baile World Hip Hop Dance Championship, celebrada del 26 de julio al 2 de agosto en Phoenix, Arizona, en Estados Unidos.

