La alcaldesa felicitó al grupo KV por su paso por el mundial de hip hop

IrunLa alcaldesa felicitó al grupo KV por su paso por el mundial de hip hop
Las bailarinas de Pauso-K Dance Studio realizaron un gran papel y se quedaron a las puertas de las semifinales
M.A.I.
Viernes, 15 de agosto 2025, 20:54
La alcaldesa, Cristina Laborda, y la primera teniente de alcaldesa y delegada de Cultura, Nuria Alzaga, han visitado esta semana la academia de baile Pauso- ... K Dance Studio, situada en la avenida Euskal Herria, 20, para felicitar en primera persona al grupo de baile 'KV', formado por alumnas de Pauso-K y que se quedó a las puertas de las semifinales de la competición internacional de baile World Hip Hop Dance Championship, celebrada del 26 de julio al 2 de agosto en Phoenix, Arizona, en Estados Unidos.
Laborda felicitó a las componentes del equipo y destacó «el trabajado admirable» que realiza Pauso-K en el fomento y la formación de la danza en la ciudad: «Irun se ha convertido en una gran cantera de bailarinas y bailarines que triunfan por todo el mundo y muestra de ello es el grupo KV, formado por alumnas de Pauso-K, que ha conseguido hacerse hueco en el campeonato mundial de hip-hop».
El equipo, formado por Aiora Borda, Amaya Andrino, Celia Penagos, Elaia Lazkano, Iraila Sáenz, Izadi Santamaría, Lucía Dorado, Luna Burguera y Nora Taus, todas con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, ha sido el único grupo de baile en Euskadi que ha conseguido quedarse a las puertas de la semifinal mundial en esa categoría y el único representante del Estado en la edición de este año de este prestigioso certamen de baile.
Las jóvenes aseguraron a las representantes municipales que haber podido bailar en una competición así es «un sueño hecho realidad» y resaltaron que conseguirlo no ha sido fruto de la casualidad, sino el resultado de «muchas horas de trabajo y disciplina». Una dedicación infinita que da sus frutos y se transforma en éxitos de nivel mundial, como en este caso. El equipo ya está trabajando para presentarse a futuros campeonatos.
