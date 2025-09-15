'La alcaldesa en los barrios' visita el jueves Dunboa e inicia la recogida de propuestas

M. A. I. irun. Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

'La alcaldesa en los barrios' tendrá en Dunboa su próxima parada. El objetivo de este programa es «escuchar de primera mano cuáles son las ideas, las preocupaciones y las opiniones de la ciudadanía», explica la alcaldesa, Cristina Laborda. Este jueves, acompañada de integrantes de la asociación de vecinos, Laborda recorrerá las calles del barrio de Dunboa a partir de las 17.00. Después, a las 19.00, mantendrá un encuentro abierto con los residentes del entorno en los locales de la AVV (calle Martxoak 8).

Quienes no puedan asistir a la reunión podrán hacer llegar sus propuestas para el barrio a través de la web municipal en el apartado correspondiente de irun.org, donde se ha habilitado un formulario a tal efecto. Tras la reunión y la recogida de peticiones, el Gobierno municipal adoptará una serie de compromisos con el barrio e irá informando de su cumplimiento también en la web municipal.