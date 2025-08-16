El alcalde nacido en la calle Santa Elena

Iñigo Morondo Irun Sábado, 16 de agosto 2025, 20:38 | Actualizado 21:13h. Comenta Compartir

«Eskerrik asko denoi, estoy, de verdad, muy emocionado. Simplemente quería agradecer esta distinción, que me llena de satisfacción. Siento el calor del barrio, el calor de su gente, de la Parte Vieja. Muxu handi bat denoi».

premios Txapelaundi ha entregado la asociación vecinal de la Parte Vieja en otros tantos años Miguel Sánchez, (2014, a título póstumo). Juanjo Aldako (2015), Inma Ariztia (2016), Mari Jiménez (2017), Juan Miguel Lasa (2018), Rafa González (2019), trabajadoras de la residencia Ama Shantalen (2020), plantilla de OSI Bidasoa (2021), Román Morondo (2022), el párroco Fernando Jiménez (2023) y el músico Manolo Monserrat (2024) precedieron a Txapartegi.

Con pocas palabras, pero dichas desde el corazón, agradeció Xabier Txapartegi el Txapelaundi Saria que este sábado concedió Alde Zaharra San Juan Auzo Elkartea al que, de hecho, es uno de sus vecinos más ilustres. Porque el premio no se lo daban en exclusiva por este motivo, no se puede obviar la relevancia de que Xabier Txapartegi fuera alcalde de Irun. No sólo alcalde, sino el primero en esta etapa de democracia tras décadas de autoritaria dictadura.

«Es la decimosegunda ocasión en la que concedemos este premio», había recordado previamente el presidente de Alde Zaharra San Juan Auzo Elkartea, Koldo Susperregi, que intervino después de que, al término de la misa que se celebró en la ermita de Ama Santalen, el Agur Jauna del Coro Atzokoak abriera el acto de entrega. «Es algo sencillo pero que cada año nos sirve para premiar a personas del barrio que merecen un reconocimiento, aunque somos todos muy conscientes de que aún son muchas las personas que lo merecen y aún no lo han recibido».

El premio en sí, inspirado en la literatura de Pío Baroja y su «República del Bidasoa», pretende poner en valor cualidades y valores. «El txapelaundi es el sabio modesto, curioso, informado, de carácter liberal, de amplitud de miras y magnánimo». En esa última expresión se detuvo Susperregi para remarcar su origen latino sobre las palabras, magnus (grande) y animus (alma), «lo que sugiere alguien de gran corazón, personas vinculadas a la tierra, involucradas con ella», un perfil con el que Susperregi identificó al vecindario de la Parte Vieja, «nada que ver con la estrechez mental del txapel txiki, al que contraponía Baroja a los txapelaundi».

Para explicar el premio a Txapartegi, Susperregi empezó recordando que «es de la calle Santa Elena. Una calle en la que todo el mundo se conocía, un micromundo con su propia actividad social y económica. Ahí pasó su infancia y juventud nuestro premiado». Relató su llegada a la Alcaldía tras las primeras elecciones municipales democráticas y continuó con sus distintos cargos públicos de relevancia y su trabajo en el sector privado. «Siempre con el objetivo de aportar y sin olvidar a su compañera en la aventura de la vida, Ana Mari Crespo. Siempre comprometido con su barrio, con su calle Santa Elena, donde sigue residiendo casi nueve décadas después». Recordó la vinculación de Txapartegi con diferentes movimientos políticos, sociales y culturales: «socio de Kurpil Kirolak, también participó del Plan de Rehabilitación Integral de la Parte Vieja, el corazón de Irun, que late, pero que necesita de asistencia para renovar su vitalidad y sus pulsaciones», reivindicó.

Decenas de personas, familiares, amigos, vecinos y vecinas del barrio, ovacionaron a Xabier cuando recibió su txapela. Entre los asistentes hubo representantes del PSE de Irun, EAJ-PNV y PP y no faltó la alcaldesa, Cristina Laborda, que al acabar el acto de entrega se acercó a felicitar personalmente al premiado.

