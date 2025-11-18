El alcalde L'Hospitalet busca en Irunvi el «modelo de éxito» para su sociedad municipal de vivienda

David Quirós, el alcalde de L'Hospitalet de Llobregat, se encuentra en Gipuzkoa con motivo del congreso sobre vivienda House Action que durante la jornada ... de hoy se desarrolla en Donostia, en Tabakalera, organizado por la consejería de Vivienda del Gobierno Vasco.

Quirós anunció el pasado mes de junio su voluntad de que L'Hospitalet pudiera contar en el futuro con una empresa pública de vivienda desde la que abordar las estrategias para responder a la crisis residencial que también afecta a su localidad, adyacente a Barcelona y completamente integrada en la gran metrópolis de la capital catalana.

Aprovechando su presencia en el territorio, Quirós se ha acercado este martes hasta a Irun para conocer personalmente el caso de la sociedad municipal de vivivienda. Irunvi, que cumplirá 25 años dentro de poco más de una semana. No es la primera vez que Irunvi se presenta como ejemplo de cómo una iniciativa de estas características puede ayudar a la administración a desarrollar suelos para la creación de vivienda pública.

Quirós ha explicado que quería conocer de primera mano «la realidad de Irun y ver cómo ese modelo de éxito de apuesta por la política pública de vivienda está dando resultados y, sobre todo , soluciones a sus ciudadanos». El alcalde de L'Hospitalet ha asegurado que tiene la idea de «venir más a Irun para poder aprender muchísimo más de esta política pública tan necesaria e interesante» que se ha venido desarrollando en la ciudad en el último cuarto de siglo.

La alcaldesa, Cristina Laborda, y la directora de Irunvi, Idoia Yarza, junto con Sergio Javier, delegado de Desarrollo Urbano, y Jon Ugarte, delegado de Vivienda, han acompañado a Quirós en su visita a la ciudad. En su recorrido se ha incluido también el paso por el entorno de San Miguel Anaka, donde Irunvi ya ha gestionado la adjudicación de una parcela para que se construyan allí las primeras 147 VPOde un ámbito que, entre libres (288) y protegidas (887), aportará a la ciudad 1.175 hogares.

Las obras de edificación de las viviendas de San Miguel-Anaka comenzarán en el año 2026, también las del ámbito Mendipe en Behobia. La línea de trabajo de Irunvi siempre ha pasado por adelantar las tareas con el objetivo de tener los suelos urbanísticamente preparados para cuando se den las condiciones para la construcción y con ese objetivo la sociedad de vivienda está tramitando la contratación del Proyecto de Urbanización de Txenperenea. Con 857 viviendas (190 libres, 667 públicas entre tasadas y protegidas) es otros de los grandes ámbitos residenciales recogidos en el Plan General, uno de los pocos de esas características que está pendiente de desarrollo.

Zona tensionada

Durante el encuentro con su homólogo de L'Hospitalet, Laborda ha señalado que desde finales de abril Irun ha sido reconocida oficialmente como zona de mercado residencial tensionado. Esto implica la activación de un plan de actuación específico en el municipio «para hacer frente a la presión sobre el acceso a la vivienda» y que, en el caso irunés, incluye el inicio de la construcción de 1.000 VPO en tres años. Además, la condición de zona tensionada «abre la puerta a beneficios estructurales: nuevas ayudas al alquiler, movilización de vivienda vacía, incentivos para rehabilitación o división de viviendas grandes», así como una actualización de normativas municipales para optimizar el parque existente.

Tras visitar in situ San Miguel Anaka junto a David Quirós, Laborda ha añadido que «este tipo de visitas nos demuestran que Irun está sabiendo hacer bien las cosas en materia de vivienda y que instrumentos como Irunvi son una referencia para otras instituciones».

La alcaldesa ha valorado cómo «durante estas dos décadas y media, nuestra sociedad pública se ha consolidado como una entidad que ha sabido adaptarse a las necesidades de la ciudad. Comenzó su trayectoria centrada en la gestión urbanística para sacar al mercado vivienda pública, y a partir de ahí, ha diversificado sus tareas para dedicarse a la promoción y gestión de suelo, así como a la gestión inmobiliaria».