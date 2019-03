Alberto Iturralde, el decimoprimer entrenador en diez temporadas Iturralde, en el centro, junto a Eneko Romo y Ricardo García. / LUSA El nuevo responsable contó que «se me ha brindado una oportunidad y estoy agradecido al club» El técnico de Astigarraga fue presentado ayer en el Stadium Gal O.T. IRUN. Martes, 26 marzo 2019, 00:17

Presentar a un entrenador con ocho jornadas por delante para que finalice una temporada nunca es una buena noticia. Es reflejo de que las cosas se han hecho mal, que el equipo no ha carburado como se esperaba y, lo peor de todo, que se ha tenido que prescindir del técnico anterior. Afortunadamente, esta situación no se ha dado demasiadas veces en las últimas campañas, el Real Unión solo ha cambiado de entrenador en tres de los diez últimos cursos, pero también es verdad que en las mencionadas diez campañas, el Real Unión ha tenido once entrenadores. Una barbaridad.

El último en tomar las riendas del equipo irundarra ha sido Alberto Iturralde, que fue presentado en el día de ayer en el Stadium Gal. Ha llegado tras la destitución de Juan Domínguez y tiene un solo objetivo para las ocho últimas jornadas, que el Real Unión consiga la permanencia en Segunda B.

La de Juan Domínguez ha sido la tercera destitución acometida por Ricardo García en los últimos años. La segunda casi seguida. Y es que hay que recordar que la temporada pasada también hubo cambio de entrenador. El club aguantó con Asier Santana hasta la jornada dieciséis y contrató a José Luis Ribera para la segunda parte del campeonato. Aunque el azkoitiarra salvó al equipo, la secretaría técnica y el consejo unionista decidieron que no continuara al frente de la nave.

Y el tercer caso de cabeza cortada a mitad de temporada fue el de Álvaro Cervera. Quizá, la más curiosa. Y es que el técnico nacido en Guinea Ecuatorial tenía al equipo quinto cuando fue cesado. El Real Unión venía de haber jugado en Segunda y no hubo paciencia. Echaron a Cervera para contratar a Miguel Sola.

Zulaika, el mejor

Así las cosas, Alberto Iturralde se ha convertido en el undécimo entrenador del conjunto irundarra en las diez últimas temporadas. En este tramo de tiempo, el Real Unión ha sido dirigido por Iñaki Alonso, Álvaro Cervera, Miguel Sola, Roberto Olabe, Imanol Idiakez, Sergio Francisco, Aitor Zulaika, Asier Santana, José Luis Ribera, Juan Domínguez y, ahora, Alberto Iturralde.

No hay duda de que el entrenador que más alto ha llevado al Real Unión en los últimos tiempos ha sido Iñaki Alonso, que consiguió el ascenso a Segunda División y dirigió al equipo en la categoría de plata. Pero en el periodo de tiempo del que estamos hablando, el durangarra dirigió a los txuribeltz el curso en Segunda, en el que acabó descendiendo.

La temporada siguiente se disputó el play-off de ascenso, pero ni Cervera ni Sola convencieron a la afición unionista. Los siguientes años fueron muy irregulares con Olabe, Idiakez y Sergio Francisco, y en la 14/15 el club apostó por Aitor Zulaika, que llegaba de hacer grandes temporadas en Tercera con el Lagun.

El azpeitiarra ha sido el único en completar dos temporadas enteras en los diez últimos cursos. En la primera de ellas consiguió la cuarta posición y disputar el play-off, además de ganar la Copa Federación. Al año siguiente dejó al equipo quinto.

La felicidad de la afición irundarra acabó con la marcha de Zulaika. La temporada siguiente Santana luchó por el play-off pero acabó séptimo y un año después fue destituido tras dieciséis jornadas para que llegara Ribera.

«Mi equipo, ordenado»

Iturralde, en su presentación, dejó claras sus premisas. «Me gustan los equipos ordenados. El equipo tiene buenas condiciones y si le podemos dar alguna cosita más, no tengo duda de que podremos sacar la situación adelante».