El Alarde público valora la «participación histórica» en el desfile de este año

Participantes del Alarde público en la plaza San Juan. / I. ARIZMENDI La Junta asegura que «cientos de personas se han convencido de que este es el Alarde del futuro»

La Junta del Alarde público ha dado a conocer su valoración de los actos organizados este año en las fiestas de San Pedro y San Marcial. «Queremos manifestar nuestro orgullo porque este 2019 hemos celebrado el Alarde con una participación histórica y con un ánimo exultante y feliz como no habíamos conocido», afirman.

La Junta afirma que «en estos últimos años ha continuado el crecimiento del Alarde, sumando personas que por primera vez han dado el paso de salir y engrosar sus filas. Cientos de personas se han convencido de que este es el Alarde del futuro, donde pueden compartir su experiencia y su alegría acompañando a sus hijas, sus parejas, sus nietas. Un Alarde para el que palabras como inclusión e igualdad no son solo palabras bonitas, sino valores a defender todos los días del año y no sólo los 8 de marzo, porque forman parte de nuestra razón de ser».

La Junta del Alarde público valora la incorporación a sus filas de «personas de 40, 50 ó 60 años, que se atreven a dar el paso hacia donde creen que deben estar». Asimismo, destacan la participación de «muchísimos jóvenes, mujeres y hombres, que no sólo desfilan sino que han asumido tareas de responsabilidad aceptando ser mandos de sus compañías o unidades y poniendo toda su vitalidad y determinación para conseguir hacer el mejor Alarde, el más respetuoso con la tradición, el más festivo, el más inclusivo, el más igualitario, el más feliz».

Agradecimientos

«Estamos orgullosas y orgullosos», subrayan los representantes de la Junta, que manifiestan su agradecimiento «de forma efusiva a todo ese público de las aceras y los balcones, que todos los años crece, cada vez con más coraje y menos miedo a defender un Alarde, que es el del futuro, porque tiene la voluntad de no dejar a nadie fuera. Un Alarde tan querido para nosotras como vital para esta ciudad».

Asimismo, la Junta da las gracias «a las instituciones de Emakunde, la Diputación Foral y el Ararteko, que con la financiación y apoyo explícito» hacen posible el Alarde púbplico, y transmite su agradecimiento «a todos los partidos políticos que han querido venir a manifestarnos su apoyo y solidaridad».

Los organizadores del Alarde público subrayan su propósito de «seguir trabajando para que cada año el respeto y reconocimiento entre irundarras vayan ganando terreno, ayudando de este modo a la normalización y convivencia en nuestra ciudad. El muro que nos separa se va debilitando año tras año. Nosotros queremos resaltar lo que nos une con la mayoría de nuestros conciudadanos. Nuestras vecinas y amigos, desfilen con nosotras o no, ya no nos van a negar el saludo ni la amistad. Comienzan a ser muchas las personas que son capaces de poner el respeto, el afecto y el reconocimiento por encima de las diferencias. Estamos convencidas de que el Alarde algun día volverá a ser motivo de hermandad».

No obstante, la Junta quiso mostrar también «nuestra preocupación porque la máxima autoridad de nuestra ciudad, el alcalde José Antonio Santano, no reciba a este Alarde igualitario e inclusivo que acoge a más de 1.700 personas además de las miles que nos apoyan desde las aceras. Nos parece que es un gesto de desprecio que no se puede permitir en pleno siglo XXI».