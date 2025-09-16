Ajedrez, arte, radio y escritura para poner en forma la mente y el corazón Prevenir el deterioro cognitivo y fomentar las relaciones sociales son los objetivos de los talleres Bizi Gogoz para personas mayores

Joana Ochoteco irun. Martes, 16 de septiembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

El envejecimiento de la población es uno de los retos de la sociedad actual: cada vez vivimos más años, y uno de los propósitos debe ser llenar esos años de vida. Los indispensables buenos hábitos no sólo se circunscriben a lo físico; la salud mental y la emocional son igual de importantes. El programa Bizi Gogoz que organiza el área de Bienestar social del Ayuntamiento ofrecen herramientas para mantener en forma el cuerpo, la mente y el corazón.

El delegado de Bienestar social, Josu Iguiñiz, presentó la nueva edición del programa acompañado la técnica del área Natalia Pérez y coordinadores de los talleres que se ponen en marcha este otoño: el periodista experto en ajedrez Leontxo García, el ingeniero informático Iñaki Ortiz, la profesora de arte Juncal Alfonso y la periodista Olga Grande. «Hemos mencionado en más de una ocasión los beneficios del ejercicio físico en la salud, pero el ejercicio mental también es imprescindible», explicó en euskera el delegado. Además de prevenir «el deterioro cognitivo», el programa aspira a «fomentar relaciones sociales» entre los participantes.

Gymchess. Se impartirá en octubre y noviembre en el Centro Palmera Montero, con tres grupos de 60 a 70 años, de 71 a 80 y mayores de 80.

+60 ART Las sesiones serán los martes de noviembre de 16.30 a 18.30. El 27 de noviembre se realizará una salida al Museo Fundación Oteiza.

Radio-teatro Las clases tendrán lugar en octubre y noviembre en Palmera Montero.

Cápsulas de escritura emocional amor propio. El taller será el el 2 de octubre de 17.00 a 19.00 en Palmera Montero.

La gimnasia mental

El ajedrez es uno de los mejores ejercicios de gimnasia mental según avalan muchos estudios entre los que Leontxo García citó el que desarrolló, durante 21 años, el Instituto Albert Einstein de Nueva York: «se estudió el impacto de actividades muy concretas» constatando que «todas ellas retrasan el envejecimiento cerebral, pero el ajedrez obtuvo resultados especialmente llamativos».

Otro ejemplo es la experiencia liderada por el psicólogo Juan Antonio Montero en Extremadura, que a lo largo de 15 años ha llegado a más de 1.500 personas mayores. Junto a él, Leontxo García y el ajedrecista irunés Asier Rufino desarrollaron un proyecto apoyado por la Diputación de Gipuzkoa y el Ministerio de Innovación español. Sus frutos son GymChess, una aplicación móvil, y talleres como los que se impartieron el año pasado en Irun «con un grado de satisfacción muy alto», señaló García. Josu Iguiñiz corroboró el «gran éxito» que tuvo la actividad. «Aquello fue el aperitivo, y ahora, ofrecemos un menú completo»: un taller de ocho sesiones dirigidas por Iñaki Ortiz. Leontxo García subrayó que para participar «no es necesario saber jugar al ajedrez». Trabajaremos diferentes tipos de memoria, atención, concentración y funciones ejecutivas basándonos en los movimientos de las piezas del ajedrez y en un tablero ocular, pero no es necesario saber jugar», subrayó.

Tampoco es requisito dominar técnicas artísticas para participar en +60 ART, el taller que impartirá Juncal Alfonso centrado en la figura y obra de Jorge Oteiza: «es la excusa para poder trabajar otra serie de acciones y acercar conceptos que en un principio parecen alejados del día a día, pero que están muy integrados».

Las sesiones están dirigidas a «ampliar el horizonte, tener más cultura artística y crear comunidad. Más que en el resultado, nos centramos en el proceso. Hemos comprobado que desde el primer día de estas sesiones hasta el último se producen una evolución y un cambio de mirada y perspectiva» en los participantes, en lo que resulta para ellos «una experiencia muy valiosa», subrayó Juncal Alfonso.

El curso de radio-teatro que impartirá Olga Grande es la principal novedad de este otoño: el objetivo será «introducir a las personas participantes en el mundo del radio-teatro, fomentar la expresión verbal, la creatividad, la interpretación y, por supuesto, la colaboración en grupo», concretó la periodista. Las clases serán «muy participativas y muy prácticas», y culminarán con el ensayo de «una obra de radio-teatro, con la incorporación en directo de interpretaciones vocales y efectos sonoros que haremos de manera artesanal, tal y como se hacían las obras que se emitían en la radio».

La oferta otoñal de Bizi Gogoz se completa con una de las citas clásicas del programa: 'Cápsulas de escritura emocional', el taller que impartirá la escritora Itziar Sistiaga. En este caso se trabajará la autopercepción y el amor propio mediante diferentes ejercicios de escritura. El delegado de Bienestar social añadió que el taller 'Do, re, ni' de Xabier Lizaso, que empezó el pasado junio, también tendrá continuidad «hasta marzo».

Inscripciones, desde el viernes

Todos los talleres son gratuitos y el plazo de inscripción se abre este viernes, día 19. Las personas interesadas pueden apuntarse a través del SAC o de la sede electrónica hasta el día 30.