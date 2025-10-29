Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una mujer asciende por la escalera donde tuvo lugar la agresión a una mujer en el casco antiguo de Irun. F. DE LA HERA
Intento de homicidio en Irun

«La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»

Vecinos de la parte vieja de Irun redujeron a un hombre que intentó estrangular a su expareja y lo retuvieron hasta que llegó la Ertzaintza. El varón está ya en prisión

Joana Ochoteco

Irun

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

Comenta

La intervención heroica de vecinos del número 14 de la calle Larretxipi de Irun salvó la vida de una mujer que vive en este ... mismo edificio, situado en el corazón de la parte vieja de la localidad. A primera hora del domingo, patrullas de la ertzain-etxea del municipio fronterizo recibieron el aviso de que un hombre estaba siendo retenido por varios vecinos en el exterior del inmueble después de que hubiera intentado estrangular a una mujer, su expareja. «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la coge y la mata».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

