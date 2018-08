Agur a cinco años de capitán Aimar recibió una camiseta 'retro' del Real Unión de manos del presidente Ricardo García. / MICHELENA La baja de Aimar Sagastibeltza se une a la de otros referentes del equipo | El lesionado Azkoiti es el jugador de la plantilla que más tiempo lleva vistiendo la elástica txuribeltz BORJA OLAZABAL IRUN. Martes, 28 agosto 2018, 00:06

La última noticia que ha dejado el Real Unión en lo que a la confección de la plantilla de esta campaña se refiere ha sido el anuncio de la baja de Aimar Sagastibeltza. El central ha estado entrenando todo el verano con la plantilla, aun sabiendo que tenía muy complicado hacerse un sitio en el equipo, y finalmente se ha quedado fuera. El club ya le dijo cuando acabó la pasada campaña que lo quería como ayudante de Juan Domínguez, pero él quería seguir jugando de txuribeltz. No ha podido ser.

Aimar ha completado cinco temporadas en el Real Unión y ha sido uno de los capitanes. Un jugador que siempre ha dado un rendimiento notable y que se ha ganado el cariño de sus compañeros y aficionados. En sus años en Irun, siempre ha sido una de las voces más respetadas del vestuario, en los buenos y en los malos momentos.

Llegó al equipo unionista procedente del Eibar, anteriormente había jugado en el Nástic y en el Teruel, y como irundarra ha disputado 135 encuentros en Segunda B.

Carta de despedida

Una vez conocido que no iba a seguir en el Real Unión, Aimar colgó en sus redes sociales una carta de despedida para compañeros, personal del club y afición:

«Antes de lo que me hubiera gustado, pero después de estar cinco temporadas, ha llegado la hora de decir adiós. Puedo afirmar con orgullo que desde el primer hasta el último día he intentado dar lo mejor de mí en favor del equipo y de los compañeros, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Sin duda, el tesoro más valioso de este trayecto ha sido la amistad que he forjado con muchas personas, y esto me lo llevaré para siempre. He tenido el privilegio de poder vivir experiencias, anécdotas y vivencias inolvidables junto a mis compañeros. Me he sentido respetado, valorado y querido por todos. Me gustaría agradecer a las personas que me han ayudado en este tiempo: aficionados, trabajadores del club, entrenadores, preparadores físicos, miembros del servicio médico, amigos y, sobre todo, a los compañeros del equipo y a mi familia».

Rodellar, Mikel Alonso...

La marcha de Aimar se une a las muchas que ha tenido el Real Unión durante los últimos meses. Lo que más puede preocupar, es que el vestuario ha perdido a muchos de sus referentes. Como jugadores más veteranos, en lo que a años seguidos en el equipo se refiere, quedan Azkoiti (sexta temporada) y Esnaola y Urkizu (con cinco campañas). Y también Galán, que lleva seis cursos, en dos etapas diferentes.

El de Leitza ha sido uno de los hombres importantes en dejar el equipo, pero no el único. Por decisión propia dejó la práctica del fútbol a finales del curso pasado Mikel Alonso, después de cuatro temporadas como unionista. Y también por decisión del club, Iker Rodellar, que al igual que Aimar, llevaba cinco temporadas en Irun.