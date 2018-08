La agenda cultural no se va de vacaciones en agosto Sharon Shannon, durante una actuación en el Getxo Folk. / EFE Las propuestas del programa para este mes incluyen teatro de calle, cine al aire libre y varios conciertos y exposiciones J. OCHOTECO IRUN. Viernes, 3 agosto 2018, 00:17

La agenda cultural de agosto llega con un buen número de propuestas que tienen en común los escenarios al aire libre en los que se prevé su celebración, siempre que la climatología lo permita. Quienes se queden en la ciudad las próximas semanas tienen opciones de música, cine, teatro y exposiciones para disfrutar de su tiempo libre.

No faltan citas clásicas del mes de agosto como la Euskal Jira, que se celebra hoy y mañana, la Feria del Coleccionismo que tendrá lugar el día 11 en la plaza del Ensanche, o las fiestas de Ama Xantalen, del día 17 al 19. Estas últimas, además, contarán con la novedad de que la AVV Alde Zaharra-San Juan ha recuperado la Tamborrada Xantalen, que se celebrará el día 18. También Arbes celebrará sus fiestas a finales de este mes, del día 30 al 2 de septiembre; y la calle Mayor festejará San Ramón el último día de este mes.

Teatro 'Cronopia Xpress', de Node Akzioa! (día 9). Cine en la Calle 'Coco' (día 10); ' Nur eta herensugearen tenploa' (día 31). Conciertos Remember (día 14); Sharon Shannon (día 18); Toom-Pak (día 24); Shirley Davis & The Silverbacks (día 25); Lee Junior (día 30). Exposiciones 'Mulieres', en el Museo Oiasso; Ainitze Txopitea, en la Sala Menchu Gal; Muestra sobre Manuel Sainz de Vicuña, en el CBA; Alumnos de la Academia Municipal de Dibujo y Pintura, en Txingudi Ekoetxea; Paula&Arena', en Laboral Kutxa; y 'Palestina', en Kabigorri.

La agenda cultural de agosto propone varios conciertos, el primero de los cuales se celebró ayer en la calle Escuelas, a cargo del quinteto de metales Saxel Brass. La próxima cita musical se celebrará el día 14, con la actuación que el grupo Remember ofrecerá en la plaza del Ensanche a las 21.00.

En uno de los eventos más potentes de agosto, la artista irlandesa Sharon Shannon actuará el día 18 a las 21.00 en la plaza Urdanibia, dentro del programa del festival Bidasoafolk. Shannon cuenta con una extensa trayectoria musical basada en la música tradicional de Irlanda, que fusiona con otros géneros como el clásico, el bretón, el reggae o el hip hop. Ha colaborado con músicos de la talla de Bono -U2-, Sinead O'Connor o Carlos Núñez. En su concierto en Irun actuará acompañada por Jim Murray (guitarra acústica y coros), Sean Regan (violín, percusión y beatbox) y Jack Maher (guitarra eléctrica y voz).

Otros dos conciertos previstos para este mes también se celebrarán en la plaza Urdanibia: el día 24, viernes, a las 22.00, actuará el grupo Toom-Pak, con su espectáculo 'Musicadores de objetos'; y un día después, el sábado 25, también a las 22.00, el concierto tendrá como protagonistas a Shirley Davis & The Silverbacks. Finalmente, el día 30, el exterior de la biblioteca CBA será el escenario del concierto acústico a cargo de Lee Junior, a las 19.00.

El escenario en la calle

El programa de Cine en la Calle reserva dos citas para este mes: la primera será el viernes día 10, a las 22.00 en la plazoleta del Juncal, con la proyección de 'Coco'. Este largometraje producido por Pixar ganó en la última edición de los Óscar los premios a la Mejor Película Animada y Mejor Canción Original.

La segunda cita cerrará el mes de agosto, el día 31 en la misma ubicación y horario que la anterior, pero con el largometraje de animación en euskera 'Nur eta herensugearen tenplua'. Esta producción de Lotura Films fue nominada a los Premios Goya como Mejor Película de Animación.

También el teatro sale a la calle este mes: la compañía Node Akzioa! representará el día 9 el espectáculo 'Cronopia Xpress', a las 20.00 en la calle Escuelas. La función tiene una duración de media hora y está protagonizada por Anuxka Etxeberria, Ivan Aizpurua e Iñaki Cid.

El apartado de exposiciones tampoco se toma un respiro este mes: agosto puede ser la ocasión perfecta para visitar 'Mulieres', en el Museo Oiasso. Hasta el 2 de septiembre puede verse, también, la exposición 'The time is now' de Ainitze Txopitea, en la sala Menchu Gal. En Kabigorri está instalada la muestra titulada 'Palestina', y en Txingudi Ekoetxea, hasta el 23 de agosto, los alumnos de la Academia Municipal de Dibujo y Pintura muestran sus obras en una colección titulada 'Naturarte- El Eco'.

Arte en 18 centímetros

En la biblioteca CBA permanecerá instalada durante todo este mes una exposición sobre el arquitecto Manuel Sainz de Vicuña y en la sala de Caja Laboral se inauguró ayer la exposición de escultura y pintura 'Bukaera eta Hasiera/Fin y principio', de la artista Paula & Arena. El día 21 tomarán el relevo las esculturas de Carlos Hernández.

Pero además, el mes de agosto trae a Irun una novedad destacada dentro del apartado de exposiciones: la muestra '18 centímetros', en la que participan todo tipo de artistas, se inaugurará en el Centro Cultural Amaia el día 17. El hilo conductor de las obras de esta muestra es que están relacionadas con la bicicleta y que sus dimensiones no sobrepasan los 18 centímetros.