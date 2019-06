Aforo completo en la WordCamp Irun Las aulas de Mondragon Unibertsitatea acogieron ayer las ponencias de la WordCamp Irun . / F. DE LA HERA El congreso crece en su segunda edición y reúne a 220 inscritos de distintas comunidades autónomas | Por primera vez, un encuentro sobre WordPress celebró una sesión abierta al aire libre y obtuvo «muy buena respuesta» MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. Domingo, 2 junio 2019, 00:32

Un aurresku y un photocall, con boina y pañuelo rojo como accesorios, recibieron ayer en las instalaciones de Mondragon Unibertsitatea a los 220 participantes en la WordCamp Irun 2019. Procedentes de distintas ciudades de Euskadi, Cataluña, Madrid, Galicia, Cantabria, Aragón, Andalucía y Navarra, entre otras comunidades autónomas, los participantes en la segunda edición de la wordcamp irundarra agotaron las plazas disponibles para un encuentro con tres jornadas de calendario y una treintena de ponencias.

La wordcamp es un congreso atípico, por lo amigable y distendido del ambiente y porque traje y corbata se ven reemplazados por camiseta y deportivas en el atuendo mayoritario de los inscritos. Sean aprendices o expertos ponentes, todos valoran la comodidad por encima de aspectos accesorios.

Pero ¿qué es una wordcamp? Se trata de un congreso en torno a WordPress, un software gratuito para hacer páginas web. Aproximadamente una de cada tres web del mundo utiliza este sistema de gestión de contenidos. En España, concretamente, son un 65% de las páginas las que se sirven de él. La plataforma se nutre de las mejoras que aporta la enorme comunidad mundial de desarrolladores y diseñadores, cuyo esfuerzo canaliza y optimiza la Fundación WordPress.

Una caja de herramientas

Mauricio Gelves, ponente argentino afincado en Madrid, que abrió el viernes la WordCamp Irun 2019, utilizaba esta analogía para describir WordPress: «Es un conjunto de herramientas totalmente gratuitas que nos sirven para crear 'muebles', desde muy pequeños hasta muy grandes», decía.

De vez en cuando, la comunidad WordPress sale de internet y celebraun encuentro, es decir, organiza una wordcamp para confraternizar y compartir conocimientos. Desde el año pasado, Irun es sede anual de uno de esos congresos. En 2018, se organizaron en España 11 wordcamp, todas ellas menos la de Irun, en capitales de provincia. «Para nosotros es muy importante, porque Irun es una ciudad pequeña. Estamos agradecidos a toda la gente que ha venido hasta aquí para vivir esta experiencia y especialmente a los ponentes, que vienen por amor al arte, obteniendo un único retorno, que es el de mostrarse como profesionales», dice Pablo Moratinos, impulsor de la wordcamp irundarra y coordinador del equipo organizador del encuentro. Varias empresas del sector y otras firmas de la zona patrocinan este congreso, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Irun y Mondragon Unibertsitatea.

Entre un hervidero de gente, durante el café servido en las instalaciones de Mondragon Unibertsitatea, en el centro Palmera-Montero, Moratinos se mostraba satisfecho. «Aquí podemos encontrar todo lo que se mueve alrededor de la industria web, desde gente que tiene blogs personales, hasta gente que está desarrollando o programando aplicaciones, pasando por periodistas, agencias de comunicación y marketing o personas que, simplemente, están trasteando y aprendiendo en internet», decía.

La WordCamp Irun ha crecido en su segunda edición y ha aportado una novedad a nivel mundial: el 'WordPress on the street', una jornada de ponencias en abierto, con acceso libre, que tuvo lugar el viernes por la tarde en la plaza Urdanibia. «Era algo absolutamente experimental, no se había hecho nunca y no sabíamos lo que iba a pasar. Esra un riesgo absoluto», comentaba Pablo Moratinos. «Pero funcionó muy bien. Conseguimos el objetivo que nos habíamos planteado, que era que curiosos que estaban por allí paseando se acercaran y entraran a ver qué es esto. Y eso lo conseguimos. La respuesta de la gente fue muy buena».

Las charlas al aire libre han sorprendido a la comunidad española e incluso de la sede central de la Fundación WordPress en San Francisco, «que nos ha pedido un informe para ver si se pueden exportar a otras wordcamp», añade el organizador.

La apuesta innovadora irunesa ha sido muy bien valorada por destacado ponentes, como Joan Boluda, uno de los mayores expertos mundiales de habla hispana en marketing online. «En esta edición de la WordCamp Irun se ha hecho, por primera vez a nivel mundial, una actividad en abierto, en la calle y ese es, precisamente, el espíritu de la wordcamp: que todo el mundo pueda acercarse y aprender algo».

Joan Boluda tiene un podcast dirario de 20 minutos, a las 7 de la mañana. Su trabajo consiste «en acercar a personas que quieren emprender algo o están buscando socios o necesitan herramientas a otras personas que ya lo han hecho antes», explica. «Hago cursos y eventos como éste. Todas las charlas que damos aquí las tenemos colgadas, pero la gracia de estos encuentros es la comunidad. WordPress es un software gratuito que hacemos nosotros mismos y gracias al cual nos ganamos la vida, pero más allá del sofware, WordPress es la gente que está detrás y nos gusta vernos».

Aunque siempre se aprende, Joan Boluda ha venido a la WordCamp de Irun, «sobre todo a establecer conexiones y eso aquí se cumple de una manera muy especial, porque ésta es una Word Camp muy familiar y siempre rompedora».