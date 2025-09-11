Aforo completo en varias de las propuestas del fin de semana

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:44 Comenta Compartir

El nuevo CBA acoge una intensa programación este fin de semana con varios actos que ya han vendido todas las entradas disponibles. Es el caso de la grabación del podcast 'El sentido de la birra' que tendrá lugar esta tarde y reunirá a Ricardo Moya con un entrevistado sorpresa. También se han completado todas las plazas disponibles para los talleres familiares de teatro y música que se celebrarán mañana por la mañana. Después, a las 13.00, se presentará la exposición inmersiva de Silvia Sánchez 'Evolución desde la imperfección: arte, realidad virtual y neurociencia', y el proyecto 'Relatos del nuevo hogar' del tándem Arkameyers. A las 19.00, el guionista irundarra Diego San José y el cómico Mikel Pagadi ofrecerán un espectáculo humorístico. La jornada concluirá a las 22.00 con el DJ Set de Irune Muguruza e Iñigo Jiménez.