Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Irun

Aforo completo en varias de las propuestas del fin de semana

Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:44

El nuevo CBA acoge una intensa programación este fin de semana con varios actos que ya han vendido todas las entradas disponibles. Es el caso de la grabación del podcast 'El sentido de la birra' que tendrá lugar esta tarde y reunirá a Ricardo Moya con un entrevistado sorpresa. También se han completado todas las plazas disponibles para los talleres familiares de teatro y música que se celebrarán mañana por la mañana. Después, a las 13.00, se presentará la exposición inmersiva de Silvia Sánchez 'Evolución desde la imperfección: arte, realidad virtual y neurociencia', y el proyecto 'Relatos del nuevo hogar' del tándem Arkameyers. A las 19.00, el guionista irundarra Diego San José y el cómico Mikel Pagadi ofrecerán un espectáculo humorístico. La jornada concluirá a las 22.00 con el DJ Set de Irune Muguruza e Iñigo Jiménez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte-Oria enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  3. 3 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  4. 4 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  5. 5 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  6. 6

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  7. 7 El último día de la pastelería Kai-Alde
  8. 8 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  9. 9 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  10. 10 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aforo completo en varias de las propuestas del fin de semana