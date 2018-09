El PP afirma que «sobran egos y falta trabajo» en los grupos municipales Las ediles populares lamentan que esa «guerra está impidiendo que hagamos una verdadera labor de oposición» I. MORONDO IRUN. Miércoles, 19 septiembre 2018, 00:15

Las ediles del Partido Popular, Juana de Bengoechea y Muriel Larrea, repasaron ayer la actualidad política municipal, muy marcada por la Comisión de Investigación que tendrá el viernes su última sesión, y la posibilidad de una moción de censura contra el alcalde, José Antonio Santano.

Bengoechea relacionó ambas cuestiones para asegurar que «es la historia de una vanidad irreflexiva y de una ambición desmedida de dos personas de partidos, en principio difícilmente conciliables, que se juntan y uno le dice al otro 'yo salvo tu honor', y el otro contesta 'yo te pongo de alcalde'». Fue aún más clara después cuando aseguró que «somos nosotras las que hemos puesto las cartas sobre la mesa y las que hemos dicho que lo que está sucediendo es que David Soto -el portavoz de Sí se Puede Irun- lo que quiere es ser alcalde y que Xabier Iridoy -el portavoz de EAJ-PNV- está resentido y dispuesto a todo con tal de bajar a Santano de la alcaldía».

En cualquier caso, Bengoechea aseguró que «eso no va a pasar, no va a haber moción de censura», vaticinó. «Tenemos dos grupos», Sí se Puede Irun y EH Bildu, «que llevan meses hablando de la moción de censura y parece que en el algún momento Iridoy les pudo decir que eso se podía llevar a cabo. Pero el PNV no va aponer en riesgo sus pactos con el PSE, ni siquiera a crear cierta tirantez o incomodidad con quien le apoya en casi todas las instituciones que gobierna en Euskadi», recordó.

«Hace falta más trabajo»

Muriel Larrea señaló que «hay una lucha de egos tan grande, incluso entre los partidos de la oposición queno se nos está permitiendo hacer la oposición que quisiéramos al PSE. Sobran egos y falta trabajo, porque la política, sobre todo la municipal, es algo más que los objetivos personales que uno quiere conseguir».

Bengoechea añadió que su grupo se ve como «oposición a un gobierno socialista que consideramos francamente mejorable». Aludiendo a la situación que el frente de los otros tres partidos de la oposición está generando, añadió que les da «mucha rabia que puedan acabar beneficiando al PSE».