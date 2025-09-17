Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

La AFI abre el plazo de admisión de obras para el Concurso Fotográfico Ciudad de Irun

Hasta el 20 de octubre se pueden presentar imágenes al certamen que alcanza su 36º edición

M. A. I.

Irun.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:57

La Asociación Fotográfica Irunesa (AFI) ha puesto en marcha la 36º edición del Concurso Fotográfico Ciudad de Irun. El plazo para presentar instantáneas a la convocatoria permanecerá abierto hasta el 20 de octubre.

Como es habitual, el certamen tendrá dos categorías, una de tema libre y otra para las fotografías sobre Irun. Cada concursante podrá presentar un máximo de tres imágenes por tema que no hayan sido premiadas con anterioridad en el concurso. Si bien el tamaño es libre, las fotografías deberán presentarse montadas sobre un paspartú o cartulina rígida de tamaño 40 por 50 centímetros. Asimismo, deberán enviarse en formato digital.

El concurso concederá tres premios por cada categoría, además de un galardón al mejor autor local y el reconocimiento principal, el Premio de Honor Ciudad de Irun a la mejor colección de tres fotografías. Este último galardón está dotado con 600 euros y el Trofeo Makila. En total, el concurso reparte 2.200 euros en premios en metálico, y está incluido en el Trofeo Argizaiola.

La entrega de premios tendrá lugar el día 21 de noviembre en el Centro Cultural Amaia, donde también se inaugurará una exposición que mostrará una selección de las fotografías presentadas. Las bases completas del certamen están en www.afi-iae.com.

