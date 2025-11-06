Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Irun

Afecciones de tráfico y autobús con motivo de la Behobia de este domingo

El paso de la carrera por la ciudad provocará cortes de tráfico en varios puntos desde primera hora

M. A. I.

IRUN.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:36

Con motivo de la 60ª Behobia-San Sebastián, el domingo se producirán afecciones de tráfico y cambios en el servicio de autobús desde las 06.30 hasta las 14.00 horas aproximadamente.

En la GI-636, el tramo que va desde la rotonda de Osinbiribil a la de Behobia, el tráfico estará cortado desde las 6.30 hasta las 14.00 horas aproximadamente. Los desvíos se realizarán de la siguiente manera: en dirección Behobia y Navarra, se hará por el paseo Artiga y Blaia Ibilbidea y las calles Gazteluzahar y Lastaola; sentido Donostia, a través de la AP-8, mediante la entrada de Behobia (opción recomendada) o por el puente internacional de Behobia, dirección Hendaia, puente internacional de Santiago, GI-636 dirección Donostia y AP-8 por la entrada de Ventas.

De 06.30 a 08.00 horas y de 11.30 a 14.00 horas se podrá acceder por Zaisa III hasta el cementerio de Blaia para dirigirse a Juan Vollmer, plaza Urdanibia, calle Junkal, avenida Iparralde, rotonda del Stadium Gal, GI-636 y acceso a la AP-8 por Ventas.

El tramo entre la rotonda de Behobia y la rotonda de enlace de la AP-8 y la N-121-A estará cortado desde las 8.00 hasta las 11.30 horas, aproximadamente. Los desvíos en dirección a Navarra se harán por el paseo Artiga y Blaia Ibilbidea y en sentido Donostia se hará por la entrada de Behobia a la AP-8. El paseo Colón estará cortado a la circulación desde las 07.30 a 08.00 horas y de09.00 a 13.00 horas.

En la calle Anaka estará inhabilitado el carril dirección Irun centro desde la avenida Letxunborro hasta la calle Estación desde las 07.30 hasta las 10.30 horas. El acceso al centro se realizará por las calles Zubimuxu y Hondarribia.

La parada habitual de autobús de larga distancia en la plaza Txanaleta quedará inhabilitada desde las 07.30 hasta las 13.00 horas y las avenidas de Navarra, Gipuzkoa y Letxunborro (entre el parque de bomberos y la rotonda del hospital), además de la carretera del Molino, estarán cortadas a la circulación desde las 09.00 hasta las 13.00 horas.

En el servicio de autobús también se prevén afecciones. En la L1: Zaisa-Hospital, el servicio se suspenderá de 07.30 a 13.00 horas aproximadamente. En la L2: San Juan-Ventas-Txingudi, se suspenderá entre las 07.30 y las 14.00 aproximadamente; la L3: San Juan-Artía modificará su recorrido sin circular por la avenida Navarra y la L4: San Juan-Anzaran Olaberria también modificará su recorrido desde las 07.45 hasta las 14.00 aproximadamente.

Dispositivo de Txinzer

Por otro lado, Servicios de Txingudi colaborará con la carrera suministrando agua en tres puntos: la salida, el paseo Colón y la subida a Gaintxurizketa.Al finalizar la carrera, un equipo de 30 personas se encargará de la limpieza y recogida de los diferentes materiales. Se instalarán 27 contenedores para envases y cartón y 2 para textil. Todos los residuos serán posteriormente clasificados en el Garbigune. El operativo de limpieza y gestión de residuos cuenta con un presupuesto aproximado de 6.000 euros.

