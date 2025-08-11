La adaptación muda de 'Hamlet' en Girabira hizo partícipes a todos

Girabira, el evento dominical que se celebra cuatro veces al año, comenzó su edición 2025 centrada en la temática del clown, con una divertida adaptación ... muda y humorística de la obra 'Hamlet' de Shakespeare.

Esta cita familiar convirtió a los niños en protagonistas, sin olvidar a padres y madres que, bajo el fresco follaje de castaños y cedros del parque Soroxarta, disfrutaban de picnics o participaban en talleres junto a sus hijos. La iniciativa, que cumple once años, tuvo como eje principal el clown en esta sesión.

La jornada en colaboración con Txikis del Bidasoa arrancó a las 17.00 con una serie de talleres, entre ellos uno de arte relacionado con esta temática y otro de expresiones y gestos. La actividad principal fue la adaptación de 'Hamlet', realizada por el grupo teatral Ganso & Cía.

La obra, nominada a los Premios Max, destacó por su capacidad para interactuar con el público, involucrando a padres, madres y espectadores que subieron al escenario para formar parte del espectáculo, creando un ambiente divertido para todas las edades.

Girabira está dirigida a familias y recomendada para niños mayores de tres años, aunque, según Ainara Rubio, una de las organizadoras, en ocasiones participan también niños más pequeños en los talleres. Con una buena respuesta de público –se ocuparon unas 120 sillas–, este primer Girabira será seguido por una nueva edición el próximo 29 de agosto, que tendrá como temática las marionetas.

La organización destacó que la combinación del clima, la calidad de la programación y la ubicación del parque contribuyeron al éxito de esta primera sesión del año, que mantiene el formato habitual de talleres y espectáculo.

La próxima cita de Girabira será el 29 de agosto en Alai Txoko con las marionetas como tema principal. Después llegará una jornada enfocada en la danza, el 27 de septiembre, en la plaza de Anzaran, y, como siempre, el cierre musical de Txikimusika, el 12 de octubre en Mendibil.