Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los más pequeños, refugiados del sol en el parque de Soroxarta, disfrutaron de las actividades. FOTOS: DE LA HERA

Irun

La adaptación muda de 'Hamlet' en Girabira hizo partícipes a todos

El 'refugio climático' de Soroxarta acogió bajo las hojas de castaños y cedros el primer Girabira del año, que enfrentó altas temperaturas

Bárbara Hossein

Lunes, 11 de agosto 2025, 20:46

Girabira, el evento dominical que se celebra cuatro veces al año, comenzó su edición 2025 centrada en la temática del clown, con una divertida adaptación ... muda y humorística de la obra 'Hamlet' de Shakespeare.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 21 años y un varón de 22 herido en un accidente de moto en Donostia
  2. 2 Adriana Dorronsoro: «La cita con aquel chico que me gustaba jamás la olvidaré...»
  3. 3

    El 4x100 español, con Garaiar, descalificado tras arrasar
  4. 4

    Gipuzkoa toma aire tras temperaturas que han alcanzado los 42º
  5. 5 Interponen 86 propuestas de sanción por acampadas ilegales en el entorno del Ibón de Anayet
  6. 6

    El restaurante Buenavista se convierte en hotel boutique
  7. 7 La plantilla se conjura en torno a una mesa antes del inicio liguero
  8. 8

    Alcaldes que eligen su propio camino
  9. 9

    Morante, cogido de gravedad a cinco días de torear en Donostia
  10. 10 La monja que abandonó la comunidad de Belorado tras el cisma: «Ese convento era una secta, no se podía vivir allí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La adaptación muda de 'Hamlet' en Girabira hizo partícipes a todos

La adaptación muda de &#039;Hamlet&#039; en Girabira hizo partícipes a todos