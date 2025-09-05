Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Representantes municipales y de asociaciones memorialistas, al inicio del acto. X.L.G.

Irun

«Con actos como el de hoy, Irun es una ciudad más libre y más justa»

Un homenaje recordó este 5 de septiembre a las personas fallecidas y exiliadas hace 89 años tras la toma de la ciudad por las fuerzas golpistas

Xabier de la Linde García

Irun

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:29

Al resonar de las campanas de las 12.00 del mediodía comenzó este viernes el acto institucional para recordar y homenajear a las personas fallecidas ... en la ocupación de la ciudad el 5 de septiembre de 1936 por las tropas franquistas. Medio centenar de personas (vecinos, representantes municipales y de asociaciones) se reunieron ayer frente a la fachada del ayuntamiento en la cita principal del programa con motivo del 89 aniversario de la caída de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  3. 3 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  4. 4 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  5. 5 El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño»
  6. 6 Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina
  7. 7

    Isak, una mina de oro para la Real: su venta sufraga la reforma completa de Anoeta
  8. 8 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
  9. 9 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  10. 10 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Con actos como el de hoy, Irun es una ciudad más libre y más justa»

«Con actos como el de hoy, Irun es una ciudad más libre y más justa»