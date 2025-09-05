Al resonar de las campanas de las 12.00 del mediodía comenzó este viernes el acto institucional para recordar y homenajear a las personas fallecidas ... en la ocupación de la ciudad el 5 de septiembre de 1936 por las tropas franquistas. Medio centenar de personas (vecinos, representantes municipales y de asociaciones) se reunieron ayer frente a la fachada del ayuntamiento en la cita principal del programa con motivo del 89 aniversario de la caída de la ciudad.

El acto comenzó con la interpretación de la cantata Gernika de Pablo Sorozabal, seguido de las intervenciones. Por parte del Ayuntamiento tomaron la palabra el delegado de Memoria Histórica, Gorka Álvarez, y la alcaldesa, Cristina Laborda; mientras que en nombre de las asociaciones memorialistas lo hicieron María José Nogués (Asociación Republicana Irunesa) y Koldo Salinas (Kepa Ordoki Elkartea). Después, los presentes guardaron un minuto de silencio para terminar con una ofrenda floral.

Entre lo más destacado de las intervenciones, tanto la alcaldesa como el delegado de Memoria Histórica anunciaron la intención de declarar, a partir del próximo año, que el 5 de septiembre sea el Día de la Memoria.

«Con actos como el de hoy, Irun es una ciudad más libre y más justa», afirmó Laborda, que agradeció la labor de las asociaciones en «mantener viva la memoria». También tuvo palabras de recuerdo para «todas las personas que murieron y sufrieron durante la Guerra Civil y la dictadura», incluidos los concejales fusilados Florencio Iratxeta y Evaristo Larrañaga, así como su aitona Marceliano Laborda, quien participó en la defensa republicana.

Respecto a las asociaciones memorialistas, Nogués reivindicó que lo ocurrido en 1936, «y en particular en la batalla de Irun, es afirmar alto y claro que quienes defendieron la ciudad contra las tropas fascistas lo hicieron en nombre de la libertad y la democracia», no sin antes denunciar las décadas de «dictadura, represión y sufrimiento» que supuso el régimen franquista.

Por su parte, Salinas hizo referencia al «dramático exilio» que trajo consigo que la ciudad pasara de tener 18.000 a 7.000 habitantes tras la ocupación fascista. También tuvo palabras de elogio para «la resistencia popular» que intentó frenar el ataque y reivindicó la memoria histórica como «herramienta para lograr un presente más justo y un futuro en el que la intolerancia y la violencia no tengan cabida».