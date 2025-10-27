Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Irun

«Hemos tenido el acierto que nos ha faltado en las últimas semanas»

E. P. /I. M.

IRUN.

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:25

Comenta

Victoria (0-1) balsámica del Real Unión la conseguida el sábado en Areitio ante el Eibar B. «Era vital hacer un buen partido para cambiar las sensaciones», reconoció Ramsés Gil al término del choque, acordándose del tropiezo de la jornada anterior ante el Sestao River. «La derrota del otro día nos dejó tocados. No jugamos bien y cuando te pasa delante de tu gente te duele más».

Los txuribeltz cimentaron el triunfo ante el filial armero en «una muy buena segunda parte. Hemos tenido la capacidad de adelantarnos y luego ellos no han tenido ese acierto necesario para sumar». El técnico segoviano otorgó valor al triunfo apuntando que la de Areitio «es una plaza dificilísima, con un equipo que no está en Primera RFEF de casualidad».

El encuentro se disputó en hierba artificial pero Ramsés Gil ya avisó en la previa que el terreno de juego no iba a ser un problema. «Aquí se juega muy bien al fútbol y se pueden encontrar espacios. Hemos tenido momentos de mucha fluidez y al final hemos tenido ese acierto que nos estaba faltando en las últimas semanas».

Trofeo de la Regularidad

En la victoria en Areitio los tres puntos del Trofeo de la Regularidad que organiza la Asociación de Veteranos del Club fueron para Jon Tena. Dos se llevó el goleador, Unai García, y uno Martín Arruti. Comanda la clasificación el propio Arruti (8 puntos), seguido por el meta Tena (7) e Ignacio Tellechea (6).

En el filial, puntuaron el autor del gol, Iñigo Elizetxea (3), Odei Rodríguez (2) y Señorans (1). Marcha primero Palenzuela (11 puntos), por delante de Fer (8) y Odei Rodríguez (7).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  2. 2 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  3. 3 Fallece José Manuel Ochotorena
  4. 4

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  5. 5

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  6. 6

    Un brote de tuberculosis bovina obliga a sacrificar 90 vacas en una ganadería de Bergara
  7. 7 Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  8. 8 Amaia Montero rompe su silencio: «He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia»
  9. 9 Panaderías históricas de Gipuzkoa bajan la persiana para siempre: «La gente no quiere trabajos exigentes»
  10. 10

    Milei: «Es una consagración histórica, lo peor ya pasó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Hemos tenido el acierto que nos ha faltado en las últimas semanas»