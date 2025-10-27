«Hemos tenido el acierto que nos ha faltado en las últimas semanas»

E. P. /I. M. IRUN. Lunes, 27 de octubre 2025, 20:25 Comenta Compartir

Victoria (0-1) balsámica del Real Unión la conseguida el sábado en Areitio ante el Eibar B. «Era vital hacer un buen partido para cambiar las sensaciones», reconoció Ramsés Gil al término del choque, acordándose del tropiezo de la jornada anterior ante el Sestao River. «La derrota del otro día nos dejó tocados. No jugamos bien y cuando te pasa delante de tu gente te duele más».

Los txuribeltz cimentaron el triunfo ante el filial armero en «una muy buena segunda parte. Hemos tenido la capacidad de adelantarnos y luego ellos no han tenido ese acierto necesario para sumar». El técnico segoviano otorgó valor al triunfo apuntando que la de Areitio «es una plaza dificilísima, con un equipo que no está en Primera RFEF de casualidad».

El encuentro se disputó en hierba artificial pero Ramsés Gil ya avisó en la previa que el terreno de juego no iba a ser un problema. «Aquí se juega muy bien al fútbol y se pueden encontrar espacios. Hemos tenido momentos de mucha fluidez y al final hemos tenido ese acierto que nos estaba faltando en las últimas semanas».

Trofeo de la Regularidad

En la victoria en Areitio los tres puntos del Trofeo de la Regularidad que organiza la Asociación de Veteranos del Club fueron para Jon Tena. Dos se llevó el goleador, Unai García, y uno Martín Arruti. Comanda la clasificación el propio Arruti (8 puntos), seguido por el meta Tena (7) e Ignacio Tellechea (6).

En el filial, puntuaron el autor del gol, Iñigo Elizetxea (3), Odei Rodríguez (2) y Señorans (1). Marcha primero Palenzuela (11 puntos), por delante de Fer (8) y Odei Rodríguez (7).