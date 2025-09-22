Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Peru Ruiz completó el sábado un partidazo más allá de firmar un gol y una magnífica asistencia. F. DE LA HERA

Irun

«Cómo acabamos el partido me gustó aún más que cómo lo empezamos»

En el añadido, el Real Unión llevó al 3-1 un partido que arrancó con siete ocasiones y un gol en quince minutos, pero que la Mutilvera había empatado en el 80

Iñigo Morondo

IRUN.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:22

Real Unión y Mutilvera ofrecieron un gran espectáculo el sábado por la tarde en Gal. Los txuribeltz pusieron mejor fútbol, pero los navarros jugaron con acierto su papel para que el show fuera completo. El inicio de los locales fue abrumador (infinidad de corners, siete buenas ocasiones y un gol en apenas 17 minutos). Álvaro Garrido, el entrenador visitante, aseguraba que «en toda mi carrera, en ninguna categoría he visto a mi equipo tan inferior a un rival como en el primer cuarto de hora de este partido». Es cierto que el Real Unión no dio respiro. Presionaba arriba y eso le sirvió para recuperar muchos balones cerca del área rival y generar mucho peligro. Si la presión no salía a la primera, replegaba con orden y recuperaba más atrás, combinando luego con precisión y verticalidad.

«Tuvimos lo que nos faltó la semana pasada y pudimos hacer muchas ocasiones de gol, aunque no tuvimos acierto», apuntó Ramsés Gil tras el choque. Un solo gol se antojó poco premio para el fútbol desplegado y lo que todo el mundo teme cuando se perdona tanto, pasó en el segundo tiempo. La Mutilvera, tras el descanso, tardó 10 minutos en equilibrar el juego, pero en los 20 siguientes fue empujando cada vez más hasta acabar encontrando el empate en un golazo con un chut de Aranguren desde 30 metros que se alojó en la escuadra.

La reacción txuribeltz fue ejemplar porque volvió a hacerse con las riendas del juego después de llevar tantos minutos viéndose sometido. Pese a la angustia que podía provocar ver la igualada en el electrónico a pesar de su extraordinario primer tiempo, los locales pusieron cabeza a la tarea de recuperar la victoria. «Ver al equipo en los primeros 15 minutos generando tantísimo fútbol, siendo un vendaval de juego ofensivo, me ha encantado. Pero diría que aún me ha gustado más lo último, la última parte, donde lo normal hubiera sido perder el control de la situación», aseguraba el técnico segoviano. «Son minutos dificilísimos de jugar, complicado, sobre todo, mantener la cabeza en su sitio. Los jugadores han sabido hacerlo y buscar balones filtrados y en un par de ellos han llegado los goles».

Apretando arriba

En el 91, Laken Torres y Peru Ruiz (que había anotado el primer gol), combinaron con precisión y el astigartarra metió el balón al hueco para la llegada a la frontal de Ignacio Tellechea. Telle acertó en el control y en el remate y puso el 2-1. Cuatro minutos después el propio Torres peleó un balón persiguiendo al central rival en su propia área para acabar ganándolo y cruzando ante la salida del meta Fraga para colocar el 3-1 definitivo. «probablemente, lo que más me ha gustado del equipo ha sido cómo hemos apretado arriba», dijo Ramsés Gil refiriéndose no sólo al tercer gol sino al mucho peligro generado durante todo el partido recuperando balones muy arriba, especialmente en la primera mitad. «Hemos ido bien a la presión, con orden y sabiendo que si saltan a uno, llega el compañero a la ayuda».

El autor del segundo tanto local atendió a los medios tras el encuentro y valoró que en ese arranque espectacular «hubiésemos merecido cerrar el partido, pero, el fútbol es así, cuando perdonas tanto los partidos se complican. En la segunda parte han sido superiores por momentos y han generado ocasiones. Se merecían marcar, pero el empate no hubiera sido justo». Telle restó importancia a la autoría de los goles, «porque al final, para estar arriba, lo único que cuentas es ganar el partido y sumar los tres puntos. Da igual a quien le toque marcar».

Los tres próximos puntos los buscarán en Loinatz, el sábado a las 16.30, en el derbi guipuzcoano contra el Beasain.

