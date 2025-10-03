Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

756 participantes mañana en la 'XXVI Txingudi Korrika'

Esta mañana se celebrará en el anexo de Gal la versión infantil

I.A.

IRUN.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:17

A 756 ha llegado la cifra de inscritos de la 'XXVI Urme Inmobiliaria-Txingudi Korrika', organizada por el BAT y Urpean de Hendaia, la más alta de las últimas nueve ediciones y muy superior a los 602 del año pasado. No será posible apuntarse en la salida.

A las 10.00 saldrá la carrera desde Hendaia, pasará por Ficoba, avenida Iparralde y paseo Colón (avituallamiento) y seguirá hacia Hondarribia donde acabará, después de diez kilómetros, en la pista de atletismo de Hondartza Kiroldegia. Es un recorrido llano, con tres ascensiones, dos en Hendaia y la avenida Iparralde de Irun.

Sin esperar a mañana, hoy se celebrará la 'IX Txingudi Korrika Txiki-Laboral Kutxa', donde se han apuntado 350 escolares y quedan algunos dorsales libres. En el anexo de Gal, de 10.00 a 11.00, se disputarán carreras con distancias acordes a las edades de los participantes.

