Más de 7.200 chapuzones en el primer mes de las nuevas piscinas Al agua. Varios bañistas en la piscina grande de las nuevas instalaciones deportivas de San Marcial Txingudi. / F. DE LA HERA El espacio San Marcial-Txingudi, en sus 30 días de vida, ha visto un cambio en las tarifas tras las quejas de los usuarios EKAITZ RETAMOSA IRUN. Viernes, 10 agosto 2018, 00:16

Las témporas no acertaron cuando pronosticaron un verano lluvioso. «No habrá ni tres días de sol seguidos», vaticinó Julián Ajuriaguerra, el pastor del Gorbea. Recientemente, la ola de calor ha dejado temperaturas muy altas en nuestra comarca y muchos han elegido las nuevas piscinas de San Marcial-Txingudi para refrescarse y hacer frente a los casi 40 grados que han marcado los termómetros. El nuevo espacio Deportivo Municipal San Marcial-Txingudi fue inaugurado el pasado día 11 de julio. Hasta la fecha, mañana se cumplirá el primer mes desde la apertura, 7.235 personas han visitado las piscinas al aire libre. «Están muy bien. Es un sitio tranquilo y es agradable», decía Pedro tras salir de las instalaciones en su primer día de chapuzón.

Agosto ha sido el mes con más visitas, debido a las jornadas calurosas que se vivieron en los primeros días del mes. De hecho, el jueves, día 2, se alcanzó el mayor pico de visitas, cuando se registraron 623 entradas. Estos primeros días de agosto se ha mantenido una media de 440 asistentes diarios. En julio, la piscina ha tenido 4.447 usuarios. El 23 de julio se alcanzó la cifra de 569 asistentes, mientras que el 16 de julio, con un tiempo lluvioso, solo 5 personas acudieron a la instalación.

Nuevas tarifas

No todos los usuarios están contentos con los precios. Algunos, como Mikel y Nerea, comparan la visita al nuevo recinto deportivo con ir al cine, que cuesta lo mismo aproximadamente, aunque valoran que «el precio de la entrada no es tan alto si estás todo el día». El Gobierno municipal aplicó unas reducciones en las tarifas tras las quejas de los visitantes y grupos políticos. En este cambio, se incorporó a las personas perceptoras de la RGI, dentro del apartado relativo a tarifas reducidas (3,60 euros el día) y se estableció un nuevo precio de medio día (de 16.00 a 20.00 horas), con un descuento del 50% en cada tarifa de día, pensando en personas que, por diversos motivo, solo puedan acceder media jornada por la tarde.

Es, precisamente, a partir de las cuatro de la tarde cuando la gente se agolpa en la entrada al nuevo espacio para comprar su pase y disfrutar de los chapuzones. «Es cuando más gente se acerca, y se forman unas colas tremendas», comenta Enara, quien agradece la nueva piscina al aire libre en los días de calor: «es el mejor plan posible». Otro de los planes que se puede realizar en la comarca es ir a Hondarribia o Hendaia y darse el chapuzón en el mar. A pesar de que no le guste la arena, Paula no descarta ir a la playa debido «a los altos precios de las nuevas piscinas». Por su parte, una familia ve más cómodo ir a San Marcial-Txingudi que a la playa, «porque los niños no llegan llenos de arena a casa y, además, es más accesible y se aparca mejor».

Autobús lanzadera

Son muchos los que acuden al nuevo espacio deportivo en vehículo propio, pero para que los usuarios tengan un servicio público para llegar hasta las nuevas instalaciones, el Ayuntamiento de Irun amplió el recorrido de la L-3 para acercar a los visitantes desde el cementerio de Blaia hasta San Marcial-Txingudi. Este autobús lanzadera está en circulación todos los días de 12.00 a 13.45 y de 16.00 a 20.15 horas.

Durante este tiempo, 1.861 personas han utilizado el servicio gratuito del autobús lanzadera en este mes. Los días con mayor transporte de viajeros fueron el 23 de julio y 2 de agosto, coincidiendo con las jornadas que más visitantes tuvo la nueva zona municipal. En la semana previa al cambio de tarifas, 296 personas utilizaron el servicio de autobús, mientras que en la semana de las reducciones en los precios fueron 580 viajeros, un cambio significativo.