Irun

Más de 300 escolares mañana en el Txingudi Korrika Txiki

I. A.

IRUN.

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:18

Comenta

Como aperitivo a la carrera del domingo, el sábado en el anexo del Stadium Gal se celebrará la IX Txingudi Korrika Txiki - Laboral Kutxa. Ya hay apuntados más de 300 escolares y la inscripción, gratuita, se debe realizar en la web kirolprobak.com. Si mañana quedan dorsales, el tope está en 400, será posible apuntarse en la zona de salida.

Los horarios de las carreras según edad, categoría y distancia son los siguientes: 10.00, mixto 2023-2024 (con adulto), 140 metros; 10.05, mixto 2022 (con adulto), 140 metros; 10.10, mixto 2021 (con adulto), 140 metros; 10.15, mixto 2020, 140 metros; 10.20, prebenjamines mixto 2019, 200 metros; 10.25, rebenjamines mixto 2018, 200 metros; 10.30, benjamines chicos 2016-2017, 400 metros; 10.40, benjamines chicas 2016-2017, 400 metros; 10.50, alevín mixto 2014-2015, 770 metros; 11.00, infantil mixto 2012-2013, 1.480 metros.

Los participantes deberán estar quince minutos antes de su prueba en la zona de calentamiento.

