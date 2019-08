Zyanya Eceiza Iridoy Banda de Música«Me han dicho que lo disfrute con mi ama» Martes, 27 agosto 2019, 00:11

Zyanya conoce su elección desde el 22 de julio. «Vinieron los mandos, mis amigas, entre las que hay tres cantineras... Fue un jaleo pero muy bonito». Desde entonces ha estado haciendo todo «muy tranquila, lo estoy disfrutando todo con mi madre y mis tías. No me acostumbro a que me paren por la calle a felicitarme». De todos los consejos que ha recibido, se queda con uno relacionado con la ama. «Me dicen que lo disfrute con ella. Es la que está pendiente de todo y al final con la que menos tiempo pasas».