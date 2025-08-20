Zaporeak realizará una recogida de alimentos entre viernes y sábado

Iñigo Morondo Hondarribia. Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:52 Comenta Compartir

La asociación Zaporeak ha llamado a una campaña de recogida de alimentos en Hondarribia que tendrá lugar este fin de semana, entre el viernes 22 y el sábado 23. Las donaciones se podrán realizar tanto en el BM de Muliate como en el Eroski de Damarri.

Los productos que Zaporeak necesita son macarrones, aceite, y atún o bonito. Se trata de productos básicos que forman la base de los menús que diariamente elaboran los voluntarios de la asociación en la isla griega de Chíos. Hace casi una década que un grupo de guipuzcoanos se desplazó allí con motivo de la crisis humanitaria derivada de la guerra en Siria y ya no abandonó el lugar.

Actualmente, Zaporeak cocina 2.500 menús diarios que siguen sin ser suficientes para alimentar a un campo de personas refugiadas que ya no proviene sólo de Siria (hay también afganas, palestinas y de otros lugares) y que no sólo huyen de la guerra sino de represiones por motivos religiosos, políticos o incluso de orientación sexual.

La organización, con varios miembros de la comarca del Bidasoa y muy vinculada a ella desde el principio, cuenta con algunas ayudas institucionales, pero con más de 1,2 millones de presupuesto anual, su labor sólo se puede mantener gracias a una gestión extremadamente eficiente de los recursos y a la solidaridad ciudadana que se expresa de distintas formas pero, de manera especial, en las campañas de recogida de alimentos.