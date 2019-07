La EGO vuelve a incluir el auditorio de Hondarribia en su gira de verano La Euskal Herriko Gazte Orkestra-Joven Orquesta de Euskal Herria lleva más de veinte años formando a músicos. Los otros tres conciertos se celebrarán en las tres capitales vascas I.A. HONDARRIBIA. Miércoles, 17 julio 2019, 00:21

Un verano más, el auditorio de Hondarribia se va a poner a la altura de grandes escenarios como el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, el Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz o el Teatro Victoria Eugenia de Donostia gracias a la EGO (Euskal Herriko Gazte Orkestra-Joven Orquesta de Euskal Herria). En esos cuatro emplazamientos se desarrollará la gira de verano de esta agrupación, empezando este viernes en Hondarribia, a las 20.00.

Las entradas cuestan doce euros (cinco para los menores de dieciocho años) y se pueden comprar de forma anticipada en la oficina de turismo de Arma Plaza o en la página web de Kutxabank tickets. Los últimos billetes se pondrán a la venta el mismo viernes a partir de las seis de la tarde en la taquilla del auditorio.

En 1997 se creó la Fundación Joven Orquesta de Euskal Herria y en este tiempo la orquesta ha ofrecido más de 150 conciertos de música sinfónica y de cámara, visitando más de media docena de países. Un millar de jóvenes han pasado por esta agrupación, a la que han visto en acción más de 120.000 espectadores.

En esta ocasión, la EGO llega con 'La danza macabra' de Camille Saint Saëns y la 'Quinta sinfonía' de Piotr Ilich Tchaikovsky, bajo la dirección de Juan José Ocón.

Desde la EGO señalan que este programa es «uno de los de mayor dificultad y belleza existentes en el panorama sinfónico». Añaden que la obra de Tchaikovsky es «una de las obras sinfónicas más bellas, apasionantes, emotivas y directas al corazón que jamás se hayan escrito. Un conjunto impresionantemente bello de armonías y temas melódicos genialmente estructurados por el maestro ruso e integrados en un marco global soberbio de belleza y de formas compositivas únicas».

Objetivos de la Fundación

Desde la Fundación EGO destacan que «el empeño de esta agrupación en la apuesta de una programación muy compleja no es otro que el formar a nuestros jóvenes en un repertorio profesional. No hay otra forma de que nuestros jóvenes sean competitivos en un mercado cada vez más global y disputado, que el de facilitarle herramientas pedagógicas que faciliten o igualen las oportunidades con otros candidatos. En un entorno en el que cada vez hay menos oportunidades de integrarse en agrupaciones sinfónicas, nuestros jóvenes no tienen más salida que la de una completa formación que les haga competir en un mercado global, lo que supone un paso más en la apuesta del Departamento de Cultura por impulsar una formación de calidad para las y los jóvenes músicos de nuestra comunidad».

Los objetivos generales de la EGO son «proporcionar, entre los jóvenes músicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, un cauce de formación musical orquestal alternativo, que complemente su instrucción previa al ejercicio de su profesión, promocione valores musicales entre nuestros jóvenes, y proyecte la cultura vasca a nivel nacional e internacional. Poner en relación a los jóvenes músicos con el mercado laboral, tendiendo un puente entre los estudios de música reglados y el mundo profesional. Promocionar valores musicales entre los jóvenes de nuestra comunidad. Ser un incentivo para el estudio musical para todos los alumnos de enseñanza musical reglada».