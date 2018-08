«Volví del trabajo muy emocionada» Sábado, 1 septiembre 2018, 00:58

Ainhoa supo de su elección mientras estaba trabajando. «Mi madre, que salió de cantinera hace veintinueve años, fue la que me llamó para decírmelo y recuerdo que volví en coche muy emocionada. Los primeros días me costó un poco asimilarlo, pero luego te metes en los preparativos del traje o el peinado y empiezas a disfrutarlo. Mis amigas, mis tías, todas me están ayudando mucho». Preguntada por el día 8, explica que «el 'Zapatero' o la calle Mayor son especiales, pero quiero exprimir todos los momentos».