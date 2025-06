Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Viernes, 27 de junio 2025, 21:33 Comenta Compartir

Por séptima vez se celebró en Hondarribia el LGTBI+ Eguna, que nació en 2018 de la mano de Fenomena Elkartea y, desde este año, organiza el Ayuntamiento.

En cada edición ha habido un pregonero y en esta ocasión la elegida fue la sindicalista Ainhoa Etxaide. Se suma a la lista que se estrenó con Lander Bergés (2018) y siguió con José Cortés Amunarriz (2019), Carolina Atxukarro (2021), Mónica Zamora y Josune Lasa (2022) y Asier Estébanez (2023). En 2020 no hubo pregonero y en 2024 no se celebró.

Etxaide reconoció que «nunca hubiera pensado que iba a ser pregonera, pero es bonito que la vida nos sigue dando sorpresas». Tuvo un recuerdo especial para «un amigo íntimo que luchó mucho por los derechos de nuestro colectivo y murió en enero. Iosu, esto es para tí, te echamos mucho de menos».

Para la protagonista de la jornada, «gracias a Fenomena tenemos este día en el calendario y le ha cogido el testigo el Ayuntamiento. Si alguien lo quiere quitar, tendrá que hacerlo, pero seguimos dando pasos adelante».

Advirtió que «es un día de orgullo pero también de preocupación, porque hay muchas voces en nuestra contra, que dicen que hemos avanzado demasiado. No son muchos, pero se les oye más que hace diez años. Y no hace falta ir hasta la extrema derecha para encontrar esas voces».

Para Etxaide, «puede ser porque se escudan en la libertad de expresión, pero no, ser fascista no es libre, no es una opción. Y nos tendrán enfrente, no todo vale». En ese punto, reconoció que «más que pregonera, soy mitinera».

Ante su familia y muchos hondarribitarras, aseguró que «estamos preocupadas y asqueadas porque estamos viendo que cada vez es más gratuito atacar a un o una homesexual. Y porque todavía hoy se utiliza el término maricón para insultar».