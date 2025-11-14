El incendio de Hondarribia, desde dentro

DV Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:59 | Actualizado 12:19h. Comenta Compartir

Los cazadores que a primera hora de este viernes se encontraban en el campo de tiro de Hondarribia para asistir al sorteo de puestos de caza han sido los primeros en dar la voz de alarma por el incendio que ha comenzado en la subida al faro de Higuer.

Uno de ellos, Jon González-Petit, ha grabado las impresionantes imágenes que acompañan esta información a escasos metros del fuego. «El fuego venía por la ladera y estábamos asustados... Hemos cogido ramas para intentar apagarlo», ha explicado después en declaraciones a DV.