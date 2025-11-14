El incendio de Hondarribia, desde dentro

VídeoEl incendio de Hondarribia, desde dentro
Los cazadores que se encontraban en el campo de tiro donde se hacía el sorteo de los puestos de caza han sido testigos de cómo empezaba el fuego
DV
Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:59
Los cazadores que a primera hora de este viernes se encontraban en el campo de tiro de Hondarribia para asistir al sorteo de puestos de caza han sido los primeros en dar la voz de alarma por el incendio que ha comenzado en la subida al faro de Higuer.
Uno de ellos, Jon González-Petit, ha grabado las impresionantes imágenes que acompañan esta información a escasos metros del fuego. «El fuego venía por la ladera y estábamos asustados... Hemos cogido ramas para intentar apagarlo», ha explicado después en declaraciones a DV.