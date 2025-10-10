83% más de viajeros este verano en el autobús entre el aeropuerto y Donostia

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Viernes, 10 de octubre 2025, 20:14

La línea E30, que une el aeropuerto con el centro de San Sebastián, ha tenido este verano –del 20 de junio al 30 de septiembre– 14.191 viajeros, lo que significa casi un 83% más que el año pasado, cuando se puso en marcha y tuvo 7.776 viajeros.

Azahara Domínguez, diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, destaca que el E30 «se consolida como un servicio clave para la movilidad en Gipuzkoa, confirmando su papel como alternativa cómoda, sostenible y eficaz para desplazarse sin necesidad de vehículo privado» y recuerda que «todas las modificaciones se han hecho tras mantener varias conversaciones con el alcalde, Igor Enparan, a quien agradezco la actitud colaborativa y predisposición ejemplares que ha mostrado siempre».

Los cambios a los que se refiere son que el el 21 de julio se reorganizaron las paradas de la línea E21 y que el 4 de agosto se añadieron dos nuevas expediciones (a las 13.20 y 21.20 horas) a la E30 con el fin de adecuarse a la oferta del aeropuerto. Además, desde este verano se pueden adquirir tarjetas MUGI anónimas en la tienda del aeropuerto..

El acalde, Igor Enparan, ha recordado que «el E30 se puso en marcha para aliviar la sobrecarga de la línea E21. El 21 de julio se inrodujeron varios ajustes, incluyendo la eliminación de la parada exterior del aeropuerto en la línea E21, una medida que ha supuesto una mejora significativa en los desplazamientos diarios de las y los hondarribitarras».

Destaca que «los buenos datos de este verano demuestran que este servicio es necesario y agradecemos a la diputada de Movilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa la disposición y colaboración mostradas».