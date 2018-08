El verano en una tabla de paddle surf Los monitores dando unas nociones básicas para practicar stand up paddle. / FOTOS F. PORTU La playa de Hondarribia reúne las características ideales para comenzar en este deporte E. P. HONDARRIBIA. Jueves, 30 agosto 2018, 00:39

Si nunca han practicado stand up paddle, estén atentos, van a recibir un curso de iniciación rápido. Les recomendamos que lo hagan en una tabla grande, para que puedan adiestrarse en pareja, y no la lancen hasta que el agua les cubra por las rodillas. La poca profundidad podría romper una de las quillas sin tan siquiera haber empezado. Tampoco se pongan de pie si están cerca de la orilla, la caída pudiera ser peligrosa. No se asusten, se lo decimos simplemente por precaución.

Empiecen de rodillas hasta adentrarse en el mar. Si se colocan en la parte trasera, serán los encargados de coger el remo, siempre con el dibujo hacia delante. Si por el contrario, lo hacen en la parte delantera, lo recomendable es hacerlo tumbado para poder remar con las manos. El encargado de frenar es el que tiene el remo, moviéndolo de atrás hacia adelante, o simplemente dejándolo en la parte trasera. Nunca crucen las manos por encima de la tabla.

Los consejos no son nuestros, pertenecen a Battit Lizaso, uno de los monitores de HS2 que lleva todo el verano ayudando en los cursos de la escuela. Al frente de ella se encuentra Iñaki Navascués -lo conocerán mejor por su apodo, 'Triki'-, que nos habla de las ventajas de practicar stand up paddle frente a otros deportes de mar. «Puede suceder que los padres tengan miedo a que sus hijos se metan en el mar o que algunos no sean muy hábiles al comienzo. Este un deporte muy seguro, en el que no hacen falta olas. El paddle surf, sobre todo en Hondarribia, es una manera buenísima de familiarizarse con el mar, porque es muy seguro, nunca tienes un revolcón y puedes ir en grupo. Tiene poco que ver con el surf, únicamente que estás en el mar y a algunos les encaja mejor. Además, el surf está muy masificado en verano».

Muchos repiten

HS2 tiene sus propios cursillos semanales, aunque también acostumbran a participar en las actividades jóvenes que están de colonias en la comarca. «Muchos son de Hondarribia, y otros de Pamplona, Vitoria, Madrid. Es gente que viene a pasar el verano a Hondarribia y se apuntan. Hay muchas familias que repiten porque ha estado el hermano o la hermana mayor, y el año siguiente se apunta también el pequeño. También hemos tenido alumnos de un club de baloncesto, que deciden hacer un día diferente y vienen a practicar paddle surf».

El verano ha sido bastante benévolo en cuanto a climatología y los alumnos de HS2 han podido meterse al agua casi todos los días. Los cursillos son de tres horas, de 10.00 a 13.00, y siempre se dirigen al puerto, a la playa de Los Frailes o hacia el Paseo Butrón. «Los días que hace bueno y no hace viento nos quedamos en la playa, y los días que hace malo nos vamos al Surf Center que tenemos en la zona del aeropuerto. Es un pabellón que tenemos acondicionado para dar clases, con un gimnasio, en el que también podemos andar en skate y hacemos talleres de reparación de tablas de surf. Allí también podemos realizar ejercicios de coordinación y equilibrio».

Con el deporte adaptado

Desde hace cinco años, la escuela de HS2 incluye en su proyecto el deporte adaptado. 'Triki' explica que «antes lo hacíamos en un horario y en un grupo diferente, pero ya lo hacemos de forma inclusiva, todos juntos. Al principio nos costó un poco acostumbrarnos, pero ya le hemos cogido el gusto y como monitores nos hace crecer mucho. Suelen venir de la federación vasca de deporte adaptado, con sus propios educadores, y nosotros les facilitamos toda la seguridad en el agua».