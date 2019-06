Valoración de José Miguel Ochoteco Viernes, 14 junio 2019, 00:12

El PP, que había estado presente desde 1995, no logró los votos suficientes en esta ocasión. José Miguel Ochoteco, que ha sido concejal del PP en las dos últimas legislaturas, ha querido realizar una reflexión.

Según Ochoteco, «parece ser que el candidato de Vox señor Campandegui, según comentarios de él, se sentía culpable de que al final ni él ni yo habíamos salido elegidos y tenía la impresión de que los votos de las personas que votaron a Vox habían ido a la papelera, y no sirvieron para nada e incluso que él tampoco votó a Vox. Yo quisiera tranquilizar al señor Campandegui y a los que votaron a Vox, diciéndoles que su voto no fue a la papelera y sirvió de mucho. Los votos a Vox fueron al PNV y sirvieron para que el PNV sacara la mayoría absoluta y el PP no mantuviera la concejalía. Hay personas y grupos en política, como Vox, que son los peores enemigos de sí mismos y de sus propios objetivos».