Uxue Montoya IridoyGora Ama Guadalupekoa«Tengo ganas de desfilar con mi aitona» Jueves, 29 agosto 2019, 01:24

En pijama, de voz de su ama, supo Uxue que este año iba a ser cantinera. «Estaba nerviosa pero me puse muy feliz. Era el tercer año que me presentaba». Cuenta que «durante el verano trabajo en un bar y todos los clientes me están felicitando. La gente se vuelca un montón». Hay algo que va a disfrutar por encima del resto. «Desfilar con mi aitona. Lleva sesenta y cuatro años saliendo de hachero y tengo ganas de ir con él en los ensayos porque el día 8 no vamos a poder ir juntos. Está muy contento».